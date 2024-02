Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ¿comprometidos?

Pocos meses pasaron desde que confirmaron su relación, pero al parecer Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ya están listos para dar el siguiente paso. ¿Por qué? Las alarmas se encendieron cuando el conductor compartió en sus redes sociales una romántica foto indicaría su compromiso con la modelo peruana.

A través de las historias de su cuenta personal de Instagram, Tinelli subió una imagen de su mano entrelazada con la de su novia, donde se puede observar que ella tiene un importante anillo brillante en el dedo anular. Como descripción, Tinelli solo usó dos emojis de corazón y arrobó a su novia. Y ninguno se proclamó al respecto, sembrando dudas y especulaciones entre sus seguidores.

Hay algo que llama la atención ahí: en sus antiguas fotos, que posteó en noviembre y en diciembre, no tiene el anillo. Tampoco lo lució durante su paso por el Bailando, lo que hace suponer que es un regalo que el conductor le hizo en las últimas horas.

Aunque ya hubo varias “indirectas” en cuanto al anuncio de casarse durante la participación de la influencer en el Bailando 2023. “Ya estamos para casarnos nosotros. Hay que ver la fiesta donde la hizo Caro, porque nos puede dar datos”, dijo en relación a la boda de Pampita y agregó: “A mí me encantó la propuesta que te hicieron afuera, una cosa así tengo que hacer yo”.

Entonces le preguntó a Milett si ella tendría ganas de casarse en algún momento, a lo que le respondió: “Nunca lo he pensado así, pero cuando llega el amor y las dos personas son románticas como nosotros, nacen cosas lindas que nunca has pensado, y el casamiento y todo eso, es una sensación que bueno… a mí me nace casarme con el amor de mi vida”.