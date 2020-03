Marcos Torres fijó prioridades: educación, empleo, ambiente y salud

Hace minutos concluyó la Apertura de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante y el Intendente brindó su primer discurso.

Es inevitable, en este contexto, no recordar lo que pasó hace un año atrás exacto cuando el hoy Ministro de Gobierno, Facundo Torres, tuvo que interrumpir por unos minutos su alocución por los cánticos y los bombos de la militancia del actual mandatario que aseguraban, como un desafío a Walter Saieg, “se siente, se siente, Marcos Intendente”. Aquella noche, Saieg estaba presente y criticó la actitud de los que definió “dos bombos y unos cantos, no hacen a un candidato”, mientras que el ex Ministro Hugo Testa aseguraba, a los micrófonos de Resumen, “Marcos Torres es mi candidato”.

Y no es casualidad que en el cierre de un largo discurso de más de 40 minutos, Marcos Torres hiciera referencia justamente a esos cánticos de la militancia de 2019:

“Y por supuesto, reitero hoy en este importante acto, mi agradecimiento a todos los vecinos, a los empleados municipales que trabajan todos los días por la ciudad y especialmente a aquellas personas militantes y vecinos que un día como el de hoy, hace exactamente un año, con bombos, trompetas, cánticos y un apoyo constante a esta forma de gobernar, marcaban el camino y adelantaban la voluntad de continuidad que meses más tarde, nuestra apreciada democracia terminaba de confirmar a través del voto popular”.

Esta noche, de hecho, Marcos Torres fue quien dio el discurso, luego de un año electoral difícil e intenso, sobre todo en seno al peronismo. Facundo Torres, es hoy Ministro de Gobierno y mano derecha del Gobernador Schiaretti . Walter Saieg es actualmente Secretario de Nación y hombre cercano del Presidente Alberto Fernández. Sea lo que sea lo que pasó en el PJ local, el balance fue sorpresivo para nuestra ciudad.

La ausencia de Walter Saieg era algo previsible sobre todo porque el Funcionario Nacional presenció el discurso de Apertura de Sesiones de Alberto Fernández en Buenos Aires. Facundo Torres en cambio estuvo en la apertura de Sesiones de Martín Llaryora en Córdoba.

Marcos Torres en todo caso no hizo referencia alguna al ex Intendente Saieg, mientras resaltó las figuras del Gobernador, del ex Ministro Testa y del actual Ministro de Gobierno Facundo Torres.

“Aquí no puedo dejar de mencionar a algunas personas que han sido artífices de este gran proyecto. A nuestro querido Gobernador Juan Schiaretti, que tanto le ha dado a nuestra ciudad; a a quien confió en nosotros para liderar este proyecto y sigue trabajando por la ciudad que ama, el querido Hugo Testa; y por supuesto, a mi hermano y compañero, hoy Ministro de Gobierno y un intendente que quedará en la historia de Alta Gracia, Facundo Torres”

Presentes entre otros, el ex Ministro y Asesor Hugo Testa, la Legisladora Provincial de la UCR, Marisa Carrillo, el Director de Administración del Ministerio de Gobierno, Edgar Pérez, el Director de Fiscalización de Apross, Fernando Mina

En la mesa del Concejo, los flamantes legisladores locales: el Jefe del Bloque oficialista, Pedro Spinetti y los ediles Pablo Ortiz, Manuel Ortiz, María Margarita Busse, Duilio Silva. Por la oposición de Alta Gracia Crece, Amalia Vagni, Marcelo Jean, Lucía Allende, de la UCR y Ricardo González del PRO. Sentada en la cabecera y acompañada por el Secretario Legislativo Carlos Adám, la Viceintendente Cristina Roca.

Por supuesto, asistieron al acto todos los funcionarios Municipales en sus distintos rangos y los Tribunos de Cuentas, Leticia Luppi, Eduardo Molina y Diego Barrientos.

Marcos Torres, acompañado como ya quedó establecido por una intérprete de señas, brindó un discurso de fuertes tintes políticos, pero lejos de las menciones partidarias. En sus intenciones, ya desde las primeras alocuciones, la voluntad de marcar esta noche lo que será su impronta para los próximos cuatro años, subrayando que más que una enumeración de logros, su objetivo era trazar el camino a futuro y establecer prioridades de gobierno:

“Creo que es una gran oportunidad para sentar las bases de lo que pretendo que sea nuestra gestión de gobierno en los próximos 4 años. Voy hacer esta aclaración, porque en los discursos de Apertura de Sesiones, normalmente, se hace un repaso de la gestión de lo que fue el año anterior y este año como se da la particularidad de ser la continuidad y transición de un proyecto político es que opté por no enumerar todos los logros anteriores que ya son conocidos por todos, sino contarles y detenerme más en los proyectos, Obejtivos, prioridades y sueños que vamos trabajar durante estos años para que sigamos haciendo, entre todos, que Alta Gracia continúe por este camino de progreso”.

Como era esperable y oportuno, Torres hizo referencia a la crisis económica que atraviesa el país, aunque aclaró casi en seguida que no puede ser una excusa ya que “gobernar no es solo administrar recursos”

“Como todos sabemos, Argentina hoy está atravesando una profunda crisis social y económica, que lleva más de 24 meses consecutivos de falta de crecimiento y una inflación que repercute cruelmente en el bolsillo de todos los ciudadanos. (…) Alta Gracia no es ajena a un contexto nacional que golpea a todos los sectores de nuestra sociedad: empresarios, trabajadores, productores, jubilados y por sobre todas las cosas a los que menos tienen. Los gobiernos locales no estamos exentos de ello y las arcas públicas obviamente se ven afectadas por la crisis y a todo esto se le suma un aumento considerable de las demandas sociales al Estado Municipal.

Este planteo está muy lejos de ser una excusa, nunca van a escuchar de este espacio político un pretexto para no hacer lo que corresponde. Hemos atendido con políticas claras y concretas cada una de las demandas de los vecinos y así lo seguiremos haciendo. Mirando el futuro con mucho optimismo.

Es por eso que estoy convencido que

“Gobernar no es solo administrar recursos y en esta realidad que hoy nos toca transitar, se hace necesario más que nunca fijar muy bien cada una de las prioridades” Marcos Torres

Y esto solo es posible a través de un Estado presente, que sepa escuchar, que sepa gestionar y que esté muy cerca de la gente para conocer su realidad”.

La voz de los vecinos

En su primera parte el discurso, Torres menciona a los órganos consultivos de los distintos Consejos, uno de los puntos fuertes de la gestión de Intendente en su trayectoria como Secretario de Gobierno.

“Y para esta forma de gobernar apostaremos fuertemente a los CONSEJOS PARTICIPATIVOS, que no son cáscaras vacías sino órganos consultivos formados por hombres y mujeres involucrados fuertemente en cada uno de los temas, que proponen distintas alternativas para seguir avanzando en Políticas Públicas.También es fundamental para nuestra sociedad, la tarea que llevan a cabo las instituciones intermedias de la ciudad, por eso vamos a trabajar muy cerca de ellas”.

Sinergía con el sector privado.

Torres también quiso mencionar, antes de enumerar las acciones de gobierno a futuro, el vínculo con el sector privado sin dejar de fijar una postura firme con respecto a las concesiones, licitaciones y participación de las empresas.

“Estamos convencidos de que el trabajo conjunto entre lo público y lo privado es la manera de lograr el crecimiento sostenido y equilibrado, siempre teniendo en claro que es el Estado el que fija las prioridades y elige las mejores herramientas para avanzar con transparencia y apostando al crecimiento a corto, mediano y largo plazo”

Desarrollo

El discurso se articuló en unos 14 puntos. Los primeros, representan justamente las prioridades de la nueva gestión y establecen de antemano un diálogo crítico con la oposición.

En primer lugar, le columna vertebral del peronismo: Desarrollo Social “Porque como bien dijo nuestro Gobernador Juan Schiaretti hace unos días y comparto cada una de sus palabras: “No hay justicia social por el derrame del mercado, es el Estado quien debe garantizarla”. Y nosotros entendemos que la igualdad y la justicia social son las bases de un Estado presente, que se sostiene a través de acciones y programas concretos”, aseguró antes de enumerar a todos los programas municipales, provinciales y nacionales en vigencia.

Además anunció el avance en dos Salas Cunas, en los barrios Paravachasca y Parque San y aseguró que apuntarán a que el 100% de las guarderías municipales sean Salas Cunas.

Salud

En cuanto a Salud, punto fuerte de las críticas y del discurso opositor de radicalismo, y uno de los puntos débiles de la ciudad, Torres aseguró mejora en la infraestructura, aparatología de los 12 dispensarios además de la modernización del sistema de atención.

En ese caso también enumeró a todas las especialidades que prestan servicios y a los programas vigentes.

Dos escuelas nuevas

En Alta Gracia faltan bancos y esa es una problemática que no es ajena a ninguna de las anteriores gestiones. En ese sentido, y planteándolo como prioridad, el Intendente anunció en arranque de obras para el edificio de la ESCUELA PROA y las gestiones para “la creación de una escuela nueva en la ciudad para el año que viene”. En ese sentido no brindó mayores detalles y según trascendidos en anuncio formal del edificio involucrado en un nuevo establecimiento provincial será en las próximas semanas.

Empleo y Parque Industrial

Otra muletilla de campaña de la oposición tanto interna como externa fue la necesidad de crear fuentes de trabajo genuinas en nuestra ciudad. Hace unas semanas atrás, Torres había difundido una gacetilla acerca de una reunión que se mantuvo con el Ministro de Industria de la Provincia, para la creación de un Parque Industrial. Esta noche, el mandatario volvió a remarcar que se trató de un importante avance:

“Es por eso que en estos primeros meses de gestión hemos trabajado mucho en lo que refiere al Parque Pyme junto al Ministerio de Producción de la Provincia y contamos con todo su apoyo para hacer este sueño realidad lo antes posible.

Hace ya un tiempo que venimos destrabando viejas problemáticas, pero sin lugar a dudas el avance más importante lo hemos conseguido hace pocos días cuando proyectamos la Posibilidad de transformación de Parque Pyme a un verdadero Parque industrial y esto es trascendental porque le permitirá a las empresas que se radiquen, obtener múltiples beneficios, créditos y exenciones impositivas llevándonos así al éxito asegurado”.

Como para anticipar las críticas, algo obvias, de que se trate de la enésima promesa de campaña y de arranque que jamás tomó vida, Torres enfatizó:

“No voy a terminar esta gestión sin que Alta Gracia tenga un Parque Industrial que genere empleos genuinos y una plataforma concreta de crecimiento económico”. Marcos Torres

Esto no es una promesa, es un compromiso asumido con todos ustedes mis queridos vecinos”.

Alta Gracia más verde

Entre las novedades, de sesgo proprio, estuvo un extenso apartado de anuncios refereridos al medioambiente : Con el equipo de Gobierno estamos trabajando en el programa “Alta Gracia + Verde” para construir así una ciudad sustentable donde los ciudadanos puedan disfrutar de una mejor calidad de vida generando prosperidad en un entorno respetuoso del medio ambiente”

Entre otras cosas, se anunció la creación de “5 PUNTOS VERDES en distintos sectores de la ciudad para poder separar los residuos en origen posibilitando por un lado el reciclado y por otro, que los residuos húmedos que todos los días transportamos a Piedras Blancas para su enterramiento, se reduzcan de manera significativa”.

Una problemática, la de la basura, que está en la agenda de las deudas políticas de la Provincia y que representa un fuerte atraso cultural, social y obviamente ambiental de nuestra sociedad.

Entre las apuestas del medio ambiente, Marcos Torres nombró la que en algún momento definió su “promesa cumbre” de campaña: la realización de una red cloacal que pueda llegar a la totalidad de la ciudad: “Eso que parece un simple caño que pasa por debajo de la tierra transforma la calidad de vida de los vecinos. Contribuye a mejorar la salud pública, disminuye los niveles de contaminación y produce ahorros en el costo que genera el mantenimiento de pozos y cámaras. ES POR TODO ESO QUE VAMOS A TRABAJAR PARA LLEVAR ESTE SERVICIO BÁSICO A CADA BARRIO DE LA CIUDAD, PARA MEJORAR ASÍ LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS LOS VECINOS DE ALTA GRACIA”.

Obras

Además de recordar las megaobras en curso ( planta potabilizadora y gas) y las mejoras en los barrios ( pavimentación, plan de bacheo etc), el Intendente anunció mejoras en las veredas de BV Alfonsín desde la Av Libertador hasta la calle Irigoyen, con piso nuevo, canteros, rampas y la colocación de arbolado e iluminación led, creando de esta forma un hermoso paseo uniforme y pensando siempre la accesibilidad de nuestros vecinos”.

Además de la ya anunciada apertura de una arteria que permita el desvío del tránsito pesado desde la Ruta 5 y la pavimentación de las .calles Monseñor Roldán y Juan Pablo Segundo.

Puentes y unión en los barrios

Como novedad, Torres anunció la implementación de obras que permitirán “la unión de dos barrios muy importantes de la ciudad, vamos a construir un puente sobre calle Salta y vamos a realizar la apertura de la calle Mariano Moreno uniendo a los barrios Don Bosco y Barrio Sur. Y como pensamos en todos los sectores ,entendemos que la circulación en la zona Sur de la Ciudad ha crecido en forma considerable y que nuestro tan significativo puente Verde (conocido también como el Puente del Matadero) ya no es suficiente para el tránsito actual y es por ello que hemos realizado junto a nuestros Ingenieros y Arquitectos un importante proyecto para conectar la calle Luppi con la calle Liniers, pasando por el Puente Negro, logrando así que barrio Sur, Villa Oviedo, General Bustos y Liniers queden interconectados.”

Camping y Pileta

Además de adelantar planes de mejoras en el Parque Infantil (cancha de fútbol y luminaria) y en el Parque del Sierras (baños), Torres anunció lo que ya había adelantado en sus primeros meses de gestión: una megaobra en la Pileta olímpica y un proyecto para concesionar el camping con una importante remodelación.

En cuanto al predio de Potrero de Loyola, también, sin mayores detalles, se anunciaron obras de intervención aunque no se mencionó más la posibilidad que allí funcione el predio de Colectividades.

Cementerio

Torres pareció en su discurso contestar y adelantarse a varias de las críticas planteadas en las sesiones extraordinarias del Concejo Deliberante. Una de ellas, llevada por la edil Amalia Vagni y que tuvo eco en la sociedad, fue la del estado del cementerio Municipal. En ese sentido, en Intendente no dejó de mencionar los proyectos y los trabajos inherentes al camposanto:

“Otra importante intervención en espacios públicos será la puesta en valor del Cementerio Municipal, un lugar muy importante para el sentimiento de muchos vecinos. Es por eso que vamos ampliar y remodelar totalmente su sala velatoria, dándole una posibilidad a las familias en esta situación tan complicada. Y porque entendemos el enorme sufrimiento en esos momentos, es que estamos trabajando para contar por primera vez con una capilla en sus instalaciones generando así un espacio de paz y oración”.

Transporte y estacionamiento medido

Torres reiteró la voluntad de “rever el recorrido de los colectivos en nuestra ciudad, buscando evitar que los pasajeros tengan que pasar por muchos otros barrios antes de llegar a su lugar de destino”, además de anunciar una pasarela en la Ruta 5, para que los vecinos de barrio Parque San Juan puedan cruzar de manera ágil y segura”.

Tal vez en anuncio más importante en términos de medidas ordenamiento urbano es la implementación del estacionamiento medido en el casco céntrico.

“Es hora de tomar una decisión a esta larga problemática y su solución es la implementación del estacionamiento medido, ya que todas las ciudades de más de 40 mil habitantes de la provincia lo han realizado con gran éxito” Marcos Torres

“Como lo repetimos una y otra vez, el significativo crecimiento del parque automotor que hoy alcanza los 26.907 autos, sumado a la cantidad de establecimientos públicos (colegios, dependencias de la administración pública, bancos, nosocomios, comisaría, etc.) que se ubican en las manzanas céntricas, hacen que los estacionamientos queden totalmente colapsados para aquellos que van hacer trámites y compras. Es por ello que ya estamos trabajando para proponer distintas alternativas de solución a esta problemática”, afirmó Torres a la vez que aclaró: “ siempre buscando el consenso y el dialogo con naranjitas, frentistas y comerciantes”.

Es hora de tomar una decisión a esta larga problemática y su solución es la implementación del estacionamiento medido, ya que todas las ciudades de más de 40 mil habitantes de la provincia lo han realizado con gran éxito.

Seguridad

La inseguridad es uno de los temas que más polémicas generó en los últimos peses, por la gran cantidad de robos que se vivieron en la ciudad. En ese sentido, el Intendente afirmó: “Otro asunto que nos preocupa y ocupa es la seguridad de nuestros vecinos, por eso siempre estamos acompañando y realizando acciones tendientes a colaborar en esta importante tarea que tiene a cargo el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia que es nada más ni nada menos que la de cuidar a todos los ciudadanos”. Sin embargo también remarcó cierta impotencia de parte del Municipio en la materia cuyo poder de acción es acotado: “Si bien todos sabemos que no es responsabilidad directa del Municipio, venimos trabajando muchísimo con la Seguridad Ciudadana y los domos de vigilancia monitoreados las 24 horas, y vamos a continuar invirtiendo en este tema tan sensible, instalando nuevas luminarias en espacios oscuros para disminuir los hechos delictivos”.

¿Sesionará?…y en los barrios

El tan renombrado ( por su ausencia) Consejo de Seguridad compuesto por las fuerzas vivas, representantes de la departamental, del Concejo Deliberante, de la Justicia y de los Centros Vecinales, nunca llegó a sesionar con constancia. Es más fueron pocas y demasiado acotadas las instancias de diálogo.

Torres aseguró en su discurso que habrá reuniones mensuales y serán en los distintos Centros Vecinales:

“Este año vamos a trabajar fuertemente con el concejo de seguridad interactuando con miembros de las fuerzas policiales, miembros del poder judicial, autoridades de instituciones intermedias de la ciudad, concejales, funcionarios municipales y vecinos, con la particularidad que vamos a llevar el CONSEJO a los barrios con reuniones una vez por mes, porque estamos convencidos que solo escuchando al vecino vamos a poder tomar las mejores medidas para así poder combatir este flagelo que no nos deja vivir tranquilos”.

Además reiteró el anuncio de más domos y el avance de la nueva Comisaria Departamental en la intersección de Alfonsín con Agustín Aguirre.

Ley Micaela y política de género

Otra de las novedades de esta gestión es la creación de la Dirección de Políticas de Género, “que tiene como principal objetivo trabajar de manera transversal distintas aristas referidas a la igualdad e inclusión de la mujer en todas las órbitas públicas y privadas”.

En ese marco, Alta Gracia, en consonancia con la Provincia adhirió, en un trabajo conjunto con todas las fuerzas políticas a la Ley Micaela: “Estoy orgulloso de contarles hoy, que dentro de pocas semanas comenzaran las capacitaciones para todo el personal municipal en temas de género y violencia contra las mujeres, en cumplimiento con lo que establece la Ley Micaela”.

En cuanto al rol de las mujeres en la política, Torres remarcó el hecho histórico de una Viceintendenta mujer, Cristina Roca. “Hicimos un gran avance y tenemos a la primera viceintendenta mujer de Alta Gracia, elegida por el pueblo”, como para remarcar que Amalia Vagni, quien también cumplió esa función, lo hizo en un marco de acefalía por las vicisitudes judiciales del ex Intendente Mario Bonfigli. También aseguró, y eso lamentablemente hasta ahora es por lo menos insuficiente: “tenemos a varias mujeres en nuestro equipo”, para luego inmediatamente aclarar “ ahora tenemos el desafío es ir por la paridad de género en la función pública”

Colonia Santa Fe

Hace unos años atrás, en plenas obras de pavimentación de la calle Catamarca y de la creación del parque de juegos, el ex Intendente Facundo Torres, había avanzado un propuesta y abierto un diálogo con la Provincia de Santa Fé, por la colonia ubicada en el corazón de nuestra ciudad; un predio inmenso que vive en un estado de constante y permanente abandono.

“Algo que no es menor y que podría convertirse en grande soluciones para los vecinos y para la ciudad, es la Colonia Santa fe, y es por eso que hace pocos días estuvimos trabajando junto al Ministro de Turismo de la provincia de Santa Fe para que uno de los lugares más lindos que tiene nuestra ciudad, se pueda generar un espacio de utilidad que beneficie al crecimiento y al funcionamiento de Alta Gracia”, anunció Marcos Torres en referencia a la posibilidad que el Municipio adquiera parte de esas tierras y edificios para un uso público.

Constituyente y Carta Orgánica

Para finalizar su discurso, Marcos Torres se dirigió directamente a los ediles remarcando una predisposición al diálogo y al trabajo conjunto, hecho que no marcó precisamente el último año legislativo por las tensiones entre miembros del oficialismo, el ex viceintendente Juan Manuel Saieg y el ex Intendente Facundo Torres que llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia: “Para terminar, quiero agradecer al Honorable Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas por su predisposición hasta la fecha y transmitirles que todo el gabinete municipal está a su disposición para evacuar cualquier tipo de duda y recibir alguna sugerencia que pudiera surgirles, y también decirles que cuenten conmigo, creo firmemente en el trabajo y la independencia del Poder Legislativo”.

Por otro lado, Torres remarcó la importancia de revisar la Carta Orgánica Municipal en su totalidad y la voluntad de impulsar la creación de una Constituyente compuesta por todos los actores políticos a la que se acompañaría además un trabajo sobre la revisión y actualización de todas las Ordenanzas vigentes.