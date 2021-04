Torres reiteró que se vacunará luego que lo hagan mayores de 60, docentes y personal de salud

Marcos Torres reiteró este martes que no se colocará ninguna dosis de la vacuna contra el coronavirus hasta tanto hayan recibido su dosis antes los mayores de 60, docentes y personal de salud de la ciudad. El intendente se refirió de esta manera al decreto del Ministerio de Salud provincial que determina a los jefes comunales como “esenciales”.

En diálogo con La 88.9, Torres sostuvo: “Hay algunos que se vacunaron y lo respeto. Yo en lo personal, entiendo que hasta que los mayores de 60 años, todo el personal docente y el personal de riesgo no esté vacunado, no me voy a vacunar. No es por una falta de respeto al virus ni por una medida demagógica, sino que responde a una convicción que me consta porque hay mayores de 60 que están esperando ansiosos la vacuna“.

“En Alta Gracia, el número de vacunados ya duplica la cantidad de positivos totales desde el inicio de la pandemia“, agregó.

Torres le pidió nuevamente a los vecinos que aporten con el cuidado y el cumplimiento de los protocolos y afirmó que más 7.200 personas ya fueron inoculadas.

De cara a la segunda ola, el intendente remarcó que no es posible saber el efecto que tendrá: “Alta Gracia tiene la solidez para hacer frente a futuras restricciones y seguir ayudando a los comerciantes. Tenemos centros vacunatorios que trabajan muy bien y centros de testeos. Tenemos una Defensa Civil que ayuda permanentemente y con toda la expectativa de controlar esto”.

“Sepan que cuentan con un Gobierno municipal, provincial y nacional que toman las medidas que entienden el momento que atravesamos. Intentamos dialogar con todos los rubros para que puedan trabajar y soy un agradecido porque todos cumplen, incluso aquellos con quienes tuvimos desavenencias”, dijo.