Marcos Torres: «Si quieren hacer la denuncia, los acompaño a la fiscalía»

En entrevista exclusiva con el programa «Todo Pasa» formato sábado, el intendente de la ciudad de Alta Gracia, Marcos Torres brindó en detalle la cantidad de obras que se están llevando a cabo en todo el sector.

«Hicimos treinta propuestas y las vamos a cumplir todas. No uso la pandemia como excusa, pero hay que visualizarla y todo lo que se hizo: el centro de testeos, el centro de vacunación, el reparto de módulos en la parte más dura de la pandemia» comenzó.

Y enumeró: «Por primera vez, con fondos municipales se trabaja en una escuela. Con la Proa estamos gestionando, ya que es provincial. Por primera vez en salud, tenemos un recupero de gastos, pasamos de cobrar 100 mil a 3 millones de pesos por mes, con eso arreglamos el Dispensario n°1. 30 millones estamos invirtiendo en el Dispensario n°3, Ramón Carrillo. Cuando vemos los problemas y la demanda de la sociedad, buscamos las respuestas: comenzamos con la atención infantil los fines de semana, lo cual significa otra inversón de 500 mil pesos por mes».

También afirmó que por primera vez se abrió una oficina de empleo, dando muchísimas oportunidades de trabajo con los planes provinciales y nacionales y por primera vez se creó programa de empleo municipal. Además se inició un programa de vivienda municipal, con las viviendas semillas: «el Estado siempre está presente».

«Por primera vez estamos urbanizando los barrios: 1° de mayo, la 8 de Agosto, donde abrimos la calle y estamos por llevar el agua, una obra de 10 millones de pesos. También lo estamos haciendo en Sabattini Anexo» agregó.

El intendente habló del bacheo en la zona sur, del ingreso norte con la pavimentación de Alfonsín y Monseñor Roldán, de los problemas históricos como calle Rossi, donde «va as eguir corriendo agua pero se desagotará rápidamente». «´Solamente ponemos lucecitas´, dicen, sin embargo las principales arterias de la ciudad, tienen ya luminarias LED. Pronto inauguraremos una serie de obras en la Costanera del arroyo, dispondremos luminarias, bancos y juegos. Nosotros hacemos y eso se puede visibilizar fácilmente».

Torres describió que hay algunos proyectos ya en el Tribunal de Cuentas para continuar: uno de 110 millones de pesos para una obra de agua, 108 millones para instalar las cloacas en los barrios. Como siempre mencionó las mejoras en la Planta de Cloacas y la modernización de la Planta Potabilizadora. Adicionó la compra de maquinarias y el recupero de espacios culturales.

Sobre las afirmaciones vertidas por la oposición con respecto a la adjudicación de las obras en la Pileta Municipal, expresó: «Vienen tiempos electorales: pueden estar a favor o en contra, pero nosotros gobernamos para todos. Queremos llevar el cien por ciento de los servicios a todos los barrios».

«Estoy arriba de todos los trámites, trabajo todo el día para ello. Existen prioridades, me hago cargo, para mí la pileta es una prioridad. Cuando era Secretario de Gobierno tuve la posibilidad de ver la felicidad de los pibes de los barrios que llevamos en colectivos a la pileta, que no tienen pileta en su casa o sus padres trabajan todo el día y no los pueden llevar al río» dijo Torres.

«Cuando armé el proyecto y lo llevé al gobierno nacional, me presupuestaron 35 millones. Actualmente se han ejecutado 22 millones, sumen las partidas. Cuando encaramos el proyecto dije que la hagan en tiempo récord y lamento que no siga siendo olímpica pero no había forma de mantenerla si seguía siendo olímpica. Compramos las bombas, había que hacer un canal. Buscamos al mejor y nos dijo que iba a poder en febrero, entonces llamamos a otro y tampoco podía. En el interín llega la empresa Grin, que nos certifican su experiencia y comenzaron con las obras. Dileo (Carlos) me dice que había que hacer un concurso, pero ya había empezado la obra. Él me explicó que el concurso iba a tener 20 ítems y que cuando terminaran los primeros cinco, se anulaban y se pagaban por decreto, hay formas legales de pagar -les pueden gustar o no- y su quieren denunciar, los acompaño a la fiscalía» afirmó contundentemente.

«Las obras que se están desarrollando, es por la buena administración. Esta gestión lo que dice, lo cumple. Están tratando de mancharnos, dicen que mentimos. Si alguien que sabe de justicia son ellos que fueron juzgados por corrupción. No hay nada turbio. Todos los pagos que se han realizado desde la municipalidad llevan la firma del tribunal de Cuentas y es de la oposición. Además no hay que subestimar a la inteligencia de la gente. En los proximos meses vamos a tener terminada la pileta y el camping» concluyó.