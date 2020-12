María y su odisea para encontrar un pediatra en Alta Gracia

Esta mañana, María Lucero, vecina de la ciudad, llevó a sus hijos de 5 y 10 años al Sanatorio Alta Gracia luego de que observara que algo les había picado en diferentes partes del cuerpo y provocado algunas manchas rojizas. No obstante, ni bien llegó al lugar se dio con la noticia de que sólo atendían a niños mayores de 15 años, por lo que se vio obligada a acudir a la Clínica Santa María.

Una vez en el lugar, la respuesta en este nosocomio fue: “No atendemos niños”. Ante esto y viendo que en el ámbito privado de la salud no conseguía que atendieran a sus hijos, María decidió llevarlos al Hospital Illia. Aquí, si bien la situación era la misma, la mujer logró que un médico asistiera a los niños, aunque no un especialista em pediatría.

“En el hospital me los tuvieron que atender. Antes que yo había una chica que tenía a su hijo con sarpullidos. El médico le dijo ´no sabes leer? ahi dice que no tenemos guardia pediátrica. Pero tuvo que atenderla. La situación se les desbordó porque había nenes con fiebre, otros con golpes y un niño con infección urinaria. Había mucha gente con niños y no había un pediatra”, explicó María, a la vez que agregó: “eso no puede pasar, es una verdadera vergüenza”.

Los niños habían sufrido la mordedura de una araña y fueron medicados. “Por suerte no fue una araña venenosa porque durante todo ese tiempo que anduve por distintos lugares para que me los atendieran, les podría haber pasado algo. Por eso no quise quedarme callada, es algo grave“.

“Mañana hablaré a la obra social para ver si ellos también pueden hacer algo. No todos pueden salir de emergencia a Córdoba y no todas las emergencias pueden soportar ese viaje”, culminó.