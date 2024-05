Matías Alé reapareció con su nueva novia, 24 años menor que él

Matías Alé volvió a aparecer en los medios de comunicación y presentó a su nueva novia, a quien conoció este verano en el teatro de Mar del Plata, donde hizo temporada. Durante una charla, el actor aseguró que la joven de 22 años es el amor de su vida.

“Conectamos cuando volvimos a Buenos Aires”, indicó el artista sobre el momento en que se consolidó su vínculo amoroso con Martina. “Estoy feliz, enamorado y contento”, expresó sin filtros.

“Yo tuve grandes amores y ella en algunos aún no había nacido”, dijo Matías entre risas. “Graciela Alfano me enseñó mucho justamente por la diferencia de edad, yo tenía 22 y ella 47. Entonces sé cómo acompañar y qué cosas no hacer para que no se termine la relación”, aseguró por las similitudes en la historia de amor.

Además, Alé contó que sabía que la persona indicada estaba por llegar a su vida. “Apareció Martina”, expresó con entusiasmo. “Se la ve muy madura”, comentó el cronista Matías Vázquez. “Sí, es como si fuera Alfonsina Storni en un cuerpito de 22″, sumó el actor. Por su parte, Matías explicó qué fue lo que lo enamoró de su novia. “Su mirada, sus ojos. Es tierna, es buena”, señaló. “Es el amor de mi vida”, dijo el artista.

“Quiero darles tranquilidad a los viejos”, aseguró Matías por el contacto que tuvo con los papás de la joven. “El universo de ella es diferente al mío, yo quizás tengo un pasado que es difícil que la familia lo entienda”, indicó.

Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de ser padre, Matías lanzó: “El día de mañana, no. El día de hoy. Ya se lo dije, ella es la madre ideal, quiero que sea ella”. Ante eso, Martina instaló dudas y sumó: “En un futuro lejano”.

Sin embargo, la joven habló sobre la mirada que tiene de Alé. “Su pasado es excelente que lo haya tenido porque es la persona que lo hace hoy en día. Sino, no lo hubiera conocido así”, reflexionó. “Hay que disfrutar el camino”, aseguró también sobre la posibilidad de casarse en un futuro.