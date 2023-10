Mercedes Morán: «Con ´Norma´ queremos mostrar que no hay edad para deconstruirse y buscar la felicidad»

La reconocida actriz de cine, teatro y televisión argentina, fue entrevistada en exclusivo por el equipo periodístico del programa radial matutino «Todo Pasa» de FM 88.9 y habló sobre cómo fue filmar su última película, «Norma» en Alta Gracia.

«Que lindo es estar en contacto nuevamente con Alta Gracia. Me puse muy contenta cuando me enteré que íbamos a rodar a Alta Gracia, siempre hacíamos el chiste, como es una comedia, que no podía ser de otra manera (risas) pero yo soy cordobesa, siempre que vamos a alguna ciudad de Córdoba, me siento como en casa otra vez, me pone muy contenta» comenzó Morán.

Quien interpretaba a «Roxi» Presutti en Gasoleros en el ´98, contó que no es la primera vez que escribe: «Desde que escribimos esta historia hasta ahora que se está confrontando con el público, la televidencia y la crítica ha reaccionado favorablemente en estos primeros días. Este personaje nació gracias a la insistencia de Santiago Girat. Escribió una novela que nunca fue publicada y nos llamó la atención este personaje y le dije: ´¿por qué no escribía una peli sobre ella? y me pidió que la escribiéramos juntos, me resisití un poco y al final me convenció. Nos juntamos cada 15 días para hablar sobre cine, cultura, libros, música y otras cuestiones y la fuimos armando. Lo hicimos sin pretenciones, una historia que nos era empática a los dos. También había escrito el espéctaculo que hice 5 ó 6 años atrás, de vez en cuando escribo aunque no publico. Es un hábito para mí escribir».

«Creo que hay muchas mujeres que se van a sentir identificadas, si bien es una mujer particular, muy controladora, que ha seguido todas las ´normas´ y los mandatos de la vida y está desconcertada porque a pesar de haber obedecido, ha llegado a un punto, a su edad-que es mi edad- donde no se siente feliz. Está bastante nerviosa, no puede dormir, tiene problemas de insomnio. Hay un disparador que no provoca ella, que detona una pequeña deconstrucción que hace y vence algunos prejuicios que la tienen atada y va a salir a buscar la alegría y la felicidad. Nos pasa todo el tiempo, la particularidad de esta historia es que a esa edad, el último mandato que recibimos es que debemos conformarnos con lo que ya construimos y si algo nos hace ruido, no escucharlo, debemos quedarnos quietas. Lo que quisimos mostrar con Santiago es que no hay un límite de edad para buscar el deseo, la felicidad» contó la actriz principal de «Norma».

Sobre el personaje de la psicóloga, quien cumple un rol importante dentro de la trama, y las relaciones con el resto de las protagonistas, dijo: «Primero que uno de los ejes es que es una comedia y no intentamos ni bajar línea ni ponernos solemnes. Segundo es importante la relación con las mujeres de su vida y en especial con la psicóloga, su amiga, su nueva amiga, quien la ayuda con este cambio. Nos interesaba mucho hablar de esos vínculos, justamente con otras mujeres: con su madre, con su hija, con su hermana, con sus amigas. Las mujeres tienen otros códigos, diferentes a los hombres, son redes que nos sostienen». «Cuando sos +50 y seguís buscando la felicidad te tildan de ´adolescente´ y endemonizan. Creo que hay una segunda adolescencia, ya que una ha dejado de ser una promesa, se ha constituído en lo que pensó a los 20 y si tuviste hijos, ya están grandes y se fueron de la casa, es un momento muy interesante de la vida en la que una se replantea cosas. No estamos para jubilarnos a esa edad».

Con respecto a trabajar junto a su hija Mey (Mercedes Scápola) relató que le encanta compartir set con ella, si bien no siempre coinciden y cuando lo hacen, lo disfrutan. «Yo la admiro muchísimo como actriz. Este vínculo es muy divertido, lo tomamos como un juego creativo y la pasamos muy bien».