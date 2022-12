Nely Morales: «Quiero renovar mi mandato en Villa Los Aromos»

Nélida Morales, Jefa Comunal de Villa Los Aromos, dialogó con los periodistas del programa «Todo Pasa» de FM 88.9 sobre la realidad política del PRO, de Juntos por el Cambio y además hizo un balance sobre el 2022.

Durante el mes de diciembre, los empleados de la comuna realizaron varias manifestaciones sobre Ruta 5, reclamando por el pago de haberes. Al respecto, la mandataria aclaró: «Uno que está en la política, debemos saber que nos estamos exponiendo, el éxito es una exposición, voy de frente. Se han dado varias situaciones y se han dicho cosas que no son verdad: siempre se pagó los sueldos y el aguinaldo. Siempre hablamos con el sindicato. No vamos a responder todas las falsedades que se han dicho». «Se ha pagado desdoblado en dos o tres días pero nunca se dejó de pagar. Sabemos que es un año electoral, con muchas manifestaciones políticas, la economía es muy elástica. Estamos buscando organizarnos para este 2023» agregó.

Morales hizo un balance del 2022 y también proyectó para el 2023: «Hemos cambiado nuestro contador, hemos hecho un balance; pusimos en la balanza aspectos negativos y positivos. Este año hemos tratado de cumplir con lo que antes no pudimos. Hemos cometido errores y estamos tratando de corregirlos».

Sobre las bajadas al río, contó: «Ya comenzamos con el operativo verano, con los estacioneros, con seguridad y tenemos una previsión de muy buena temporada. Los fines de semana que fueron muy calurosos, hubo mucha gente». Los valores del estacionamiento son: 300 pesos para motos, 500 pesos para los autos y 1500 para colectivos y camiones. «Nos sorprendió que hay mucha gente que quiere poner sus puestos de carritos en diferentes bajadas, estamos en plena organización».

«Durante el fin de semana de navidad, estuvo lluvioso y frío. Estamos esperando para fin de año más gente. Los días mas calurosos se acercó mucho turismo de la provincia y los propietarios de las viviendas están viniendo a pasar la temporada» detalló Morales. En relación a la fecha de apertura de temporada, afirmó que no hay fecha de lanzamiento.

Con respecto a las elecciones 2023 y la interna dentro del PRO, manifestó: «Siempre estuve dentro del PRO y de Juntos Por el Cambio. Se han mostrado varias expresiones dentro de la localidad. Personalmente quiero seguir, quiero continuar con mi mandato. Lo voy a tener definido en veinte días como continuaré, a mediados de enero confirmaré». «Cuando en el partido no hay una conducción como corresponde, ocurre lo que está sucediendo en el PRO (varias expresiones). En cada circuito debe ser el presidente quien toma las decisiones: lo sabemos desde un principio».

«En Villa Los Aromos, hay un grupo de gente que está decepecionada porque no se les renovó el contrato y todas esas personas trasladó sus problemas personales a nivel político. Los partidos no me seducen, soy movimientistas, me ubico en el lugar donde Dios quiere que me ubique» concluyó la presidenta de la comuna.