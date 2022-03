Vélez, Coordinador General de los Pilotos del Rally Regional, afirmó en diálogo con el equipo de periodistas de «Todo Pasa» de FM 88.9 que encontraron algunas dificultades en los caminos que habían pensado y además se «achicó» el espacio que iba a funcionar como parque de asistencia y por ello definieron no hacer la primera fecha en la localidad vecina.

«Los caminos que encontramos están muy distantes y el lugar determinado para el Parque de Asistencia nos quedó chico, ya que al suspenderse la primera fecha del rally provincial se incrementó el parque automotor y por ello no es factible. Necesitamos un espacio que albergue a unas 1000 personas, una cancha gande de fútbol» detalló el coordinador.

«La que iba a ser la segunda fecha ahora será la primera, en Las Tordillas. Será el próximo 3 de abril. La gente de esa localidad está muy dispuesta. Por un lado los pilotos están tristes por la suspensión y por otro lado tendremos más tiempo para homologar los trailers y casillas, así que por ese lado fuimos beneficiados» relató sobre la que será finalmente la primera fecha.

Sobre cómo quedó la situación con los vecinos, quienes se manifestaron de varias maneras contra la realización del rally -al costado de la Ruta 5, con junta de firmas- afirmó: «No le echamos la culpa a los vecinos. Queríamos hacerlo en el sector de La Isla y nos plantearon los problemas que íbamos a tener allí, entre otros que hay un sólo camino de entrada y uno sólo de salida. Nosotros sólo queremos llevar diversión y un beneficio económico para el pueblo y sino es así, no tiene sentido. No estamos enojados con los vecinos, me reuní con ellos el sábado pasado por la tarde y está todo bien con ellos».

Finalmente el Coordinador de ACPUR, entidad que nuclea unos sesenta pilotos, agradeció a la jefa comunal Nely Morales por la buena predisposción que tuvo con la institución.