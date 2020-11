“No importa la edad con la que comiences a leer, si iniciaste esta aventura; no la dejes”

En diálogo con RESUMEN, Melisa Barrionuevo, una joven estudiante de Lengua y Literatura, compartió la experiencia de crear una cuenta de Instagram con el propósito de expresar su gusto por la lectura.

Mel, de 21 años contó que la iniciativa de crear una cuenta en Instagram dedicada a incentivar la lectura y recomendar libros surge por compartir con amigas y amigos sobre sus libros favoritos o de hablar de gustos en cuanto sobre los diversos géneros, relatar las historias que leían y lo que sucedía en ellos.

“Mi mejor amiga Ailen me enseñó nuevos mundos, y tuve la suerte de tener gente alrededor que lee, incluyendo a mi familia; la lectura también me motiva a escribir. Es cuando escuche de la palabra “Bookstagram” (Libros + Instagram) un término que no conocía, y ver que se trataba de la lectura y la fotografía juntas de la mano me dio curiosidad” explicó en diálogo con RESUMEN.

Además señaló que al investigar encontró diferentes cuentas cada una con su propio estilo, mostrando a sus autores o autoras favoritas, libros que no conocía y que podría explorar. “No lo pensé dos veces y me cree una cuenta, cambie varias veces el usuario hasta quedo como @melbookish”, agregó la joven.

Melisa, reside en Villa Parque Santa Ana desde hace 13 años y confesó que desde pequeña desarrolló su afición por los libros. A su corta edad cursa dos carreras, Astronomía y Lengua y Literatura. En @melbookish no solo se comparten reseñas o preferencias, se recomienda, se muestran novedades de nuevos libros, se habla de clásicos, lo que cada lector adquiere o está leyendo, tips lectores o para aumentar el alcance y seguir fomentando esta actividad.

Consultada por la manera en que generó contenido para su cuenta, la lectora comentó: “fue el de compartir mis lecturas, dar mi opinión y ver que generaba. La interacción es clave en Instagram, ver que comentaban y que les gustasen las recomendaciones, te hace pensar que le estás dando opciones para que comiencen a leer, aparte de que la fotografía llame la atención, como dicen, todo entra por los ojos”.

La Bookstagrammer es una convencida que para comenzar a leer es primordial que los adolescentes encuentren un libro que les llame la atención y no tomen a ésta actividad aburrida.

“Hay muchas personas que comienzan a leer a temprana edad y otros cuando son más grandes, así que no importa si es un cuento corto, novela gráfica, comic o manga, con que comiencen a explorar y buscar algo que les guste hace una gran diferencia. Leer 10 o 20 páginas a diario ayuda a nuestra función cerebral y que al final tengas la satisfacción de que has terminado un libro”, afirmó Melisa.

Finalmente reflexionó acerca de la accesibilidad de las personas para conseguir un libro y aseguró que a veces cuesta ad

quirir un libro pero se puede recurrir a las plataformas digitales o a las bibliotecas públicas. Son otros paraísos donde se encuentran novelas y obras variadas.

“Lo más importante es que no le des la espalda a este hermoso hábito, ya sea para ayudarte en lo cognitivo o que lo tomes como una actividad placentera. No importa la edad con la que comiences a leer, si iniciaste esta aventura; no la dejes”, finalizó la joven.

Puedes visitar su cuenta @melbookish