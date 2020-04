La Paisanita fue una de las Comunas que desde que el Gobierno Nacional decretó el aislamiento preventivo y obligatorio entorno al Coronavirus, estableció estrictas medidas de control en la zona a fin de que dicha reglamentación sea cumplida a rajatabla.

En diálogo con RESUMEN, Ignacio Sala, Jefe Comunal de dicha localidad, manifestó que cada una de las medidas tomadas por la Comuna fue aceptada sin ningún tipo de inconvenientes por los vecinos; incluso, aseguró que los mismos se han mostrado “muy agradecidos”.

“Nosotros desde la Comuna no prohibimos nada. Lo que hicimos desde el principio fue que se cumpla el decreto nacional y que la gente cumpla cuarentena donde estaba cuando se puso en vigencia ese decreto. Entonces pusimos controles permanentes las 24 hs en los ingresos; la gente puede ir a hacer las compras o en el caso de alguien que no lo puede hacer por cuestiones de salud la Comuna se puso a disposición de esos vecinos. Ahora adquirimos un aparato para tomar la fiebre para hacer esos controles y ya estamos desinfectando los vehículos que ingresan“, explicó el referente del PRO quien argumentó que ante las dudas e incertidumbre que gira en torno a saber si las ruedas de los autos transportan o no el virus, ellos adoptaron esa medida para llevar aun mas tranquilidad a los vecinos. “En los ingresos hay una persona con un rociador con cloro que pulveriza los autos”, aclaró.

Sala dijo además que continúan con la entrega gratis a los vecinos de barbijos, alcohol, lavandina, off y jabon en pan, a la vez que ya iniciaron con la campaña de vacunación antigripal.

“Estamos además preparando los bolsones por esta necesidad que ya se esta viendo y bueno, la verdad es que nuestra gente se siente contenida y cuidada y por suerte no hemos tenido problemas, los vecinos agradecen por el cuidado que estamos haciendo a nuestra localidad“, culminó.