ODIs reclama la falta de capacitación de empleados públicos sobre discapacidad y accesibilidad

Desde el Observatorio para el Cuidado de la Dignidad de las Personas con Discapacidad (ODIs) presentaron en la mañana de este lunes 25 de abril, una nota al intendente Marcos Torres sobre la no ejecución de esta ordenanza que debería haberse puesto en práctica en enero pasado.

Miryam Flamand, integrante de la entidad, expresó a RESUMEN: «Un año atrás, ODIs presentó este proyecto que fue aprobado por unanimidad por todo el Concejo Deliberante y que debía ponerse en marcha desde enero. Estamos casi llegando a mayo y vemos que no se está capacitando. Si la municipalidad no dispone de los recursos, nosotros nos ofrecemos para darles un taller presencial o virtualmente».

Parte del comunicado reza: «Dicha Ordenanza refiere, en sus fundamentos mismos, a ´…. La necesidad de incluir a las personas con discapacidad y promover sus derechos de acuerdo a lo que propone la convención internacional de derechos de las personas con discapacidad Ley Nacional 26.378, con jerarquía constitucional por medio de la ley nacional 27.044´, para luego enumerar las acciones ejecutivas que deberá llevar a cabo el Municipio para la consecución de esos fines».

«Hemos advertido desde nuestro Observatorio que, a pesar del tiempo transcurrido desde la aludida entrada en vigencia, aún no se han producido hechos concretos que puedan adjudicarse al accionar del Municipio para cumplir con los propósitos que la Ordenanza enumera y manda. Que, como grupo social de apoyo y referencia a una problemática tan sensible como lo es la Discapacidad y el resguardo de la Dignidad de quienes tienen esta condición, venimos a solicitar la observancia activa de la Ordenanza ya vigente y su ejecución en términos

de un inmediato y efectivo cumplimiento, visible y contundente, entendiendo que la misma, en su postergación, está tornando ilusoria la finalidad de su sanción. Como ciudadanos comprometidos con un área tan sensible como lo es la discapacidad, observamos, sabemos que el llevar a cabo de manera pronta y tangible lo que toda ley prescribe, es el sentido del sostenimiento material y de la credibilidad moral que la población brinda a los entes estatales y, por ende, a quienes los administran y representan» manifiesta el comunicado.

Finalmente, desde la entidad ponen a disposición del municipio su presencia en la forma de grupos concretos de trabajo a fines de brindar, por medio de charlas, cursos presenciales o estrategias digitales organizadas, la

capacitación y el entrenamiento que se requiera en cuestiones de accesibilidad y de trato a las

personas con discapacidad , ya sea a los agentes de la administración pública municipal tanto como al

personal de Defensa Civil.