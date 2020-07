“Otra vida útil” la muestra que presenta Guido Faoro

El escultor, Guido Faoro, presenta en el Cine Teatro Monumental Sierras su muestra “Otra vida útil”. La misma se puede visitar de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas, respetando las medidas de bioseguridad.

En diálogo con RESUMEN, Guido señaló que la muestra se inauguró en febrero de este año pero con la cuarentena, la sala se cerró. “El lunes comenzó nuevamente a exponerse. No se hasta cuando va a durar, supongo que va a permanecer un tiempo”, explicó el escultor.

Los vecinos podrá observar objetos escultóricos, monitores de computadoras que fueron intervenidos. Cada uno presenta un título, algunos guardan una estrecha relación con lo que se ve y otros metafóricos para que sea el observador quién le brinda su propia interpretación.

“Los objetos no fueron hechos con esa intención pero después le inventé una intención educativa. Me interesa muchísimo poder transmitir algo a la gente joven, quería reflejar la cuestión de que las cosas duran mucho aún cuando dejan de ser útil para lo que fueron creadas. La idea es brindar otra posibilidad a esos objetos, generar una transformación”, manifestó Guido.

Además en su relato explicó que fueron autorizados para comenzar a trabajar en el próximo encuentro de escultores y muralistas que se viene realizando cada año en la ciudad.

“Este año pensábamos que no lo íbamos a poder realizar pero la Municipalidad nos ha dado vía libre para trabajar. No tenemos una fecha, pero podría ser entre octubre o noviembre. No sería tan extensiva como en otras ediciones, sino con artistas locales. Lo vamos a encarar con mucho entusiasmo”, agregró Faoro.

“Probablemente también podamos realizar el segundo concurso para el diseño de una escultura. El año pasado se hizo uno, donde participaron alumnos del último año de las escuelas secundarias. El trabajo se va realizando los días que dura el encuentro. La escultura ganadora del año pasado, se va a exponer en el Cine Monumental Sierras en unos días“, finalizó Guido.