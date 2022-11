Pedro Spinetti presentó su libro en la Universidad de Tucumán

“Escuela para la Resiliencia” cuenta con cuatro años de producción. Fue concluído este año por su autor, Pedro Spinetti, quien presentó su obra en varios eventos importantes, como la Feria del Libro, con el fin de difundir su propuesta pedagógica. El escrito consta de tres capítulos donde se desarrolla el rol y funciones de la escuela y se proponen nuevas estrategias para educar a los estudiantes. En esta ocasión, el autor viajó a la provincia de Tucumán, donde presentó su libro en la Universidad. “Tuve la oportunidad, gracias a la Universidad de Tucumán, de poder exponer algo que vengo reafirmando sobre la escuela, donde en líneas generales, no cubre las expectativas y las demandas de los alumnos y planteo un diagnóstico sobre la causa del porqué no está funcionando”, comentó Spinetti. El edil, agregó que un docente de Alta Gracia trabaja en esta Universidad, e hizo el contacto con las autoridades.

Sobre su libro, el autor comentó que hoy en día los alumnos se aburren, manifiestan patologías, no están motivados. “Vengo luchando a través de un libro que plantea un proyecto que es fácil de aplicar. Tengo previstas distintas charlas en el país y también en el exterior. En todo el país es igual. Son muy pocos los países que han transformado su currícula y sus sociedades. Si no formamos, educamos, y aprendemos a resolver estos nuevos problemas que plantea el mundo, no vamos a poder avanzar”, finalizó.