PepeYou ya tiene presentación en vivo este fin de semana

El COE flexibilizó las presentaciones y shows en vivo días atrás y la banda local PepeYou ya tiene fecha para regresar a los escenarios. Según contó el propio cantante de la banda a RESUMEN, será mañana en el boliche que ahora funciona como bar, Punto Límite.

Tras la noticia de las flexibilizaciones, PepeYou había expresado a RESUMEN el pasado martes: “Estamos muy felices por la noticia, aunque no hay que dejar pasar que tardó muchísimo en llegar, pero porque antes no quisieron no porque no se podía. Igualmente nos pone muy contentos porque estábamos esperando hace 10 meses esto”.

Ahora sí tanto PepeYou como muchas otras bandas podrán volver a sentir el cariño de la gente desde cerca.