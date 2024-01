Por lesión, Nadal no participará del Abierto de Australia

En el ATP 250 de Brisbane, disputado en diciembre, Rafael Nadal cayó en los cuartos de final frente al australiano Jordan Thompson. De esta manera, el tenista español se preparaba para su vuelta a los Grand Slams, que iba a darse en enero durante el Abierto de Australia.

Sin embargo, hoy confirmó en sus redes sociales que no podrá participar del certamen. Esto se debe a un microdesgarro, aunque no es en la misma zona donde había sufrido lesiones recientemente. Según explicó el propio Nadal, esta molestia no le permite jugar a la exigencia de un partido de cinco sets.

En los próximos días, el español volverá rumbo a su país para visitar a sus médicos, quienes le indicarán los pasos a seguir para superar esta lesión.

“He trabajado muy duro durante el año para esta vuelta, y siempre he mencionado que mi objetivo es volver a mi mejor nivel en tres meses”, expresó Nadal en su comunicado. Además, se mostró conforme con su experiencia en el torneo disputado en Brisbane. “Tenía muchas ganas de jugar en Australia y tuve la chance de jugar algunos partidos que me hicieron muy feliz”, comentó.

Su última participación en un torneo de Grand Slam fue durante el Abierto de Australia de 2023. Allí tuvo que retirarse por una lesión en el psoas ilíaco, que le impidió tener actividad constante durante la temporada.