“Queremos convocar a la gente a expresarse porque es su derecho”

Durante la mañana de este jueves, Graciela Pérez Contreras, presidenta de la Junta Electoral Municipal, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de “Todo Pasa”, habló del trabajo de su equipo a través de los años: “Año a año hemos tratado de superar algunos obstáculos o aristas que no estaban bien pulidas, pero siempre tenemos algo nuevo para hacer. Nosotras hemos trabajado varias elecciones juntas y sin embargo, siempre queremos mejorar. Este año nos encontramos con algunas cosas nuevas (por ejemplo, la autoridad voluntaria y Fime)”.

En cuanto a la previa de las elecciones municipales del próximo domingo 17 de septiembre, Graciela expresó que “Tenemos toda la logística que nosotros manejamos al momento de efectuar el escrutinio. La misma nace con el escrutinio provisorio y ya hemos dispuesto mucha cautela en esto. Lo que nosotros tenemos la idea de transmitir en vivo y directo desde donde estamos (una sala vidriada en el Cine Monumental), para que vean como se está realizando y cómo va el conteo a través de distintas pantallas. Somos un equipo y así trabajamos”.

“Alta Gracia tiene un logro que viene desde el 2015, que es un código especial para cada mesa, al cual solo tiene acceso la Junta Electoral Municipal. Más garantía que eso, imposible. En cuanto a los cursos que dimos previamente, pusimos énfasis en la voluntad del elector. Hay 264 autoridades de mesa titulares y suplentes, más los voluntarios, por lo que habría alrededor de 300 personas trabajando para el acto electoral. El viernes se hace una inspección ocular, mientras que el sábado se trasladan las urnas al Cine Monumental con custodia policial, y a las 6 AM del domingo se distribuyen en los 17 colegios”, dijo Pérez Contreras.

Por su parte, Laura Sequeira quien integra la Junta Electoral, mencionó que en este trabajo, “Todas hacemos todo. A mi particularmente me gusta dictar las capacitaciones, pero este año hemos tenido muchas excusaciones. Hay que aclarar que este padrón es distinto al de las elecciones nacionales y provinciales: no votan los menores de 16 años y recién a partir de los 18 años (por Carta Orgánica) están obligados a votar; por lo que puede ser que no voten en el mismo colegio o misma mesa. Hay un link de la Junta en la página de la Municipalidad para ver ese tipo de información, y pueden revisarlo antes de ir a votar. Trabajamos bien, en conjunto y transparente siempre”.

Además, Mavi Villacé, quien también integra de la Junta Electoral, habló de que “Alta Gracia tiene 132 mesas, con 46.074 electores, en 17 establecimientos. Mientras que el proceso de elecciones es de 8 a 18 horas”.

En relación a las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de ir a votar, Villacé mencionó: “Hay que ir con el ejemplar de un documento posterior (siempre llevar el último ejemplar). Tenemos una mesa de accesibilidad para llegar a votar en iguales condiciones, sin inconvenientes. Está muy bueno que vayan los abuelos, que hasta los 70 años es obligatorio. En cuanto a Alta Gracia, el patrón está muy mezclado y ha crecido mucho en los últimos años”.

“Cuando uno vota lista completa, si bien pone una cruz/tilde o lo que fuera, se cuenta como dos tramos (parte oscura de la boleta). Si quiere votar intendente y tribunal de cuentas distinto, debe hacerlo en cada tramo para contabilizar (siempre si es partido distinto). El voto nulo es votar a dos partidos distintos en el mismo tramo”, dijo Mavi.

“Queremos convocar a la gente a expresarse porque es su derecho y nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible para que esa expresión sea de lo mejor”, finalizó Graciela.