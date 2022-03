“Queremos que se hagan pericias técnicas sobre las cañerías y la potabilidad del agua”

Recientemente se presentó un amparo colectivo de los vecinos de Barrio La Perla contra COSAG, el ERSEP y el municipio por la falta de servicio de agua potable en la zona. Lorena Salrach, abogada y vecina del lugar, comentó a Todo Pasa que la cámara administrativa les hizo lugar a la acción de amparo. Sin embargo, el servicio de agua no ha sido restablecido.

“Se les pidió a las otras partes que presenten sus informes. En principio éramos siete pero la acción va a proteger a todos los damnificados, no sólo a nosotros. Se pidió en paralelo que se restableciera de manera inmediata y la municipalidad asistió con camiones cisternas como plan de contingencia. Lo que pasó en enero fue inhumano”, relató la abogada. Comentó que únicamente hay agua durante la mañana temprano, entre las 2 y las 7 am, y que en días de calor, como el de ayer, el servicio se corta. “Hoy que está frío hay agua, pero sin presión, por lo que no sube a los tanques”.

La vecina explicó que tras la presentación de los informes la justicia deberá dar sentencia y que el vocal de la cámara determinará si la causa seguirá o no. “Queremos que se hagan algunas pericias técnicas con personal idóneo que haga un análisis sobre las cañerías, sobre la potabilidad, entre otras cuestiones. Seguramente la semana que viene tendremos novedades. Hay muchas conexiones clandestinas y no sabemos a ciencia cierta cuántos somos, y esto también afecta la calidad del servicio. También son afectados vecinos de barrio Parque San Juan, quienes durante el día tampoco tienen servicio”, concluyó Salrach.