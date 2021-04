Ranitidina: Vagni negó que se trate de un “error de tipeo”

La jefa de bloque de Alta Gracia Crece, Amalia Vagni, reiteró que para la oposición, la supuesta compra de ranitidina no se trató de un “error de tipeo” y que “el Municipio compró el medicamento a un proveedor”.

El medicamento, prohibido por el Anmat a nivel nacional a finales de diciembre del 2020, fue adquirido por el Municipio según denunció el bloque opositor, aunque desde la Municipalidad aseguran que no fue suministrado a los dispensarios.

“No pueden decir que lo de la ranitidina fue un error de tipeo. El Municipio compró el medicamento a un proveedor, quien debería haberle dicho automáticamente que estaba prohibido en ese momento, pero no fueron serios“, destacó.

Vagni aseguró que los pedidos de informes y resoluciones presentadas “molestan al Ejecutivo” pero que no se busca “poner palos en la rueda” sino “sumar y trabajar para la ciudad”.

Puntualmente respecto a los centros de testeo, el bloque presentó un pedido de informes para obtener información al respecto: “Las preguntas que nosotros hacemos en ese pedido de informe sobre el tema de los testeos, primero es si se eligieron los lugares adecuados para hacer este tipo de testeos. Antes estaba el poli, que es un lugar amplio, los médicos y enfermeros salían de ahí y tenían toda la parte donde se podían bañar, irse tranquilos a sus casas, no correr riesgo sus familias. Un lugar que tenía ventilación. De ahí pasamos a Carignani. Si uno lo sabe manejar, es un lugar grande, pero no tiene ventilación, no alcanzan la cantidad de médicos. Sé que ahora han empezado a la tarde, o sea que están a la mañana y a la tarde, eso está bueno. El ampliar los horarios, a la pandemia ayuda”.

POSIBLE CANDIDATURA A DIPUTADA

“Primero, donde el partido o la coalición quiera poner a Rodrigo de Loredo, se va a desenvolver con la capacidad que tiene que es absoluta. Está siempre en la vanguardia de lo que son las políticas públicas y no solamente para la ciudad. En lo que te referís a mi persona, no es algo que me quite el sueño irme de la ciudad en este momento. Si el partido decide que tengo que estar ahí, por supuesto que lo voy a pensar“, indicó ante la consulta sobre una posible candidatura al Congreso por la UCR.