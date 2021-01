Rodríguez Machado: “Apoyo la decisión del Gobernador”

La Senadora Nacional del Pro, Laura Rodríguez Machado, escribió en su cuenta de Twitter que apoya la decisión del Gobernador Juan Schiaretti de no adherir al toque de queda sanitario que estableció el Gobierno Nacional.

Machado, opositora del Gobernador de la provincia, escribió: “Apoyo la decisión del Gobernador. Córdoba no tendrá toque de queda” Y agregó que “la solución es prevenir y no prohibir”.

Cabe recordar que Schiaretti anunció el jueves que no se aplicarán nuevas restricciones y que la provincia continuará como hasta ahora. Sin embargo, se realizarán más testeos y se pondrán en marcha más controles. Desde el gobierno provincial planean hacer unos 15.000 testeos diarios.

— Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) January 7, 2021