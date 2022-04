Sandra Merlo en lo más alto del fisicoculturismo

Pura fiesta es por estas horas en Anisacate donde la atleta Sandra Merlo logró coronarse en la categoría Master Muscle World Championships Uruguay 2022, en donde obtuvo una Pro Card que la habilita para participar profesionalmente.

Sandra antes de estar en esta cita mundialista que tuvo lugar en las instalaciones del Hotel Radisson de Montevideo, tuvo que pasar una clasificación previa que fue hace algunas semanas atrás en la Provincia de Buenos Aires.

“Es el premio mayor que todo atleta aspira a llegar y llegamos. Como que no caigo todavía, todo el mundo me saluda, y no caigo de lo que logré. Esto es mucho sacrificio mucho trabajo de muchos años y metiéndole y no darte por vencido, no la obtuve fácilmente y fue remarla mucho. El que se cansa pierde, en algún momento iba a llegar, yo tenía la fe. Nos llegó esa tarjeta profesional que ahora tengo que gestionarla y bueno buscar las ligas mayores” Eran las palabras de Sandra en charla con RESUMEN.