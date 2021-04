Se cumplen ocho años del crimen de Claudio Campos

Se cumplen hoy ocho años del brutal homicidio de Claudio Campos. El joven de Alta Gracia perdió la vida cuando cinco sujetos lo golpearon y apuñalaron para quitarle las zapatillas y dos pesos que tenia en su billetera.

El violento hecho sucedió en calle Lucas V. Córdoba al 1400 de Barrio Paravachasca, el 21 de abril de 2013. El mismo día, la Policía detuvo a un joven de 16, otro de 19 y un hombre de 48 años, involucrados en el crimen. Cuatro días después se logró otra detención de una persona de 20 años y posteriormente otro joven de 18 años.

La crónica del horror

Claudio tenía un corte desde una de sus orejas hasta el cuello y otro en el pecho a la altura de las tetillas. Este último mucho más profundo. “Él había estado junto a su novia y el hermano de ella en Punto Limite (reconocido boliche de esta ciudad). En un momento mi hijo salió con el chico en la moto y lo deja por la Satag y ahí este muchacho se vuelve al boliche supuestamente para buscar a la hermana. Todos se iban a Villa Camiares, ahí estaba viviendo mi hijo“, relato Marisa en su paso por el Programa Tiempos Violentos en 2019, respecto a lo que supo sobre la noche de la tragedia.

Sin embargo, esos minutos en los que su compañero y su novia no estaban, Claudio sería víctima se una crueldad que lo llevaría a la muerte. “La policía me dijo que él había ido caminando por el costado de la calle Lucas V Córdoba y que había cuatro personas en la esquina. Le habían pedido un cigarrillo y él no se si tenia o no pero lo empezaron a empujar, a buscarle problema. Él se resistió porque le quisieron robar las zapatillas, las cuales se las había comprado dos días antes, la ultima vez que lo vi porque el había ido a mostrármelas a casa, tomamos unos mates y yo me fui a trabajar“, agrega la madre de la víctima quien a seis años de lo ocurrido sostiene que continúa preguntándose “por qué lo mataron con tanta saña“. Sobre todo, tras escuchar los horribles relatos en el juicio llevado a cabo en el 2015 donde cuatro de los cinco involucrados fueron condenados. “A mi hijo le dieron un montón de cuchillazos, lo he leído y escuché en el juicio, los testigos dijeron haber escuchado que el suplicaba que lo dejaran“.

En la audiencia llevada a cabo en 2017, la Cámara 8ª del Crimen condenó a: Rodrigo López (19), Daniel Aspitía (20) y a Luciano Mamóndez Gómez (18), por el delito de homicidio simple. Mientras a López se le impuso una condena de 15 años y medio de prisión, los dos restantes recibieron 15 años de cárcel cada uno. El cuarto sentenciado fue el muchacho que por entonces tenía 16 años.

En septiembre de 2019, el condenado Mamondez fue hallado sin vida en su celda de la carcel de Bouwer. Su familia descreyó que haya sido un suicidio y levantó cargos contra el servicio penitenciario.

El crimen de Leandro Vargas, muchas similitudes

Marisa Vergara habló con RESUMEN tras el homicidio del joven albañil de Villa del Prado. Consternada, la mujer dijo que el hecho le retrotrajo a lo que había sucedido con su hijo. Ambos albañiles, trabajadores, que fueron victimas de la inseguridad y el Estado. “Se que también murió por un corte en el cuello como mi hijo, es muy triste”, dijo.