«Se trató de un desperfecto técnico y no tiene costo para la Municipalidad de Alta Gracia»

Marcos Moreira, Secretario de Obras Públicas Municipalidad de Alta Gracia, fue entrevistado por el equipo del programa radial matutino «Todo Pasa» de FM 88.9.

En la mañana del jueves 20 de octubre, hubo un hundimiento de pavimento y tierra entre las Lagunas de Retención y la Canalización de Calle Rossi.

«Quiero de alguna manera transmitirles tranquilidad a los vecinos: a las 7 am cuando nos dimos con que se produjo un desperfecto técnico en la unión del vertedero -una obra de hormigón-, la colchoneta de protección y el terraplenado de tierra, donde se dio una filtración de agua, con la carga que posee esta laguna, se filtró y dañó aguas abajo de la laguna llegando hasta la calzada, provocando la rotura del parque y parte de la calzada también» detalló el funcionario.

«La empresa debió intervenir de manera urgente, desde las 7.30 hasta las 20 horas. Se realizó el saneamiento más importante que es el de la calzada y hoy ya se ha terminado de materializar la calle con asfalto» agregó.

«Se trata de un desperfecto técnico propio de la magnitud de esta obra. No es un error de cálculo o del proyecto, cosas que suceden del arte de construir, desperfectos, todas las obras de ingeniría y arquitectura tienen infinidades de variables: de materiales, de mano de obra, de clima, de aspectos constructivos, formas de construir y demás. Son un montón de variables y esas variables a veces fallan a veces no, son propios de una obra: en este casos es la del arte de construir» manifestó Moreira.

Sobre las declaraciones del concejal Marcelo Jean, del bloque Alta Gracia CRECE, aclaró: «Por parte de la empresa no hay negligencia, son obras de gran envergadura. Decir eso es menospreciar la empresa, el proyecto. Pueden fallar cosas. Desde la Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos hacemos controles constantemente. Las obras aún no está recepcionadas ni de forma provisoria y tienen un año de garantía. Si en este tiempo pasa algo, se puede correjir. Me interesa que los vecinos sepan que ésto no le generó ningún costo al municipio».

«Históricamente nunca se hizo la cantidad ni la calidad de obras que se han hecho hasta ahora» concluyó.