¿Será la primera de una cadena de tiendas Gourmet by Mariani?

Mariani Delivery Market es una tienda de comidas elaboradas, congeladas y envasadas al vacío y un almacén gourmet donde encontrar delicatessen y bebidas de primera calidad. Además la tienda contará con café al paso con delicias para acompañar, picadas delivery y un menú diario todo en versión take away.

Este es el primer local físico de Mariani Delivery Market, pero la tienda nació en versión web en el mes de abril, y hoy ofrece un sinfín de soluciones gastronómicas para la vida diaria; comer sano, rico, fácil, rápido y sin gastar de

más. La tienda de Delivery Market reúne todos esos requisitos más los Box especiales para regalos empresariales y combos, con entregas sin cargo martes y viernes en la ciudad de Córdoba, Villa Allende, Mendiolaza, Río Ceballos, La Calera, Malagueño, Carlos Paz y su ciudad de origen; Alta Gracia.

¿Por qué Alta Gracia?

No sólo es la ciudad de origen de sus dueños, si no que también es la base de operaciones y producción de MARIANI | Catering & Planners, que debido a la pandemia hubo que re enfocar el negocio sin dejar de producir para mantener la estructura. Por lo tanto, todos los caminos conducen a …¡Alta Gracia! Que además históricamente es una ciudad caracterizada por su gastronomía. Sin embargo, los hermanos Mariani no descartan que sea el primero de muchos locales físicos de la marca.

Sobre Mariani

Matías y Martín Mariani, los hermanos que durante 11 ininterrumpidos llevaron adelante MARIANI |

Catering & Planners haciéndose fuertes poco a poco en el rubro de eventos en Córdoba debieron

darle un viraje a su negocio desde el mes de marzo por la pandemia mundial que atravesamos. En el mes de abril, en el plan de reinventarse lanzaron al mercado su tienda online de comidas congeladas envasadas al vacío y Delicatessen: http://marianideliverymarket.com.ar/.

La tienda funciona en la calle Mateo Beres 327 en el centro de Alta Gracia. Los horarios de atención son de lunes a sábado de 10 a 14.30 y de 18 a 22. Los domingos atienden de 10 a 14 horas. Por delivery y consultas, pueden comunicarse al Whatsapp: 3547-541011.