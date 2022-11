El referente del MMA argentino, Santiago Ponzinibbio, dialogó con el programa Resumen Deportivo, de la 88.9 de Alta Gracia, donde en exclusiva comentó su reacción ante los tuits del boxeador Canelo Álvarez contra Lionel Messi. El luchador, que se encuentra en Miami, Estados Unidos, preparándose para su próxima pelea, salió en defensa del capitán de la selección y respondió a las declaraciones del boxeador mexicano. “La verdad me molestó porque está juzgando un hecho aislado. Capaz no sabe de fútbol, pero quien conoce a Lionel Messi sabe que es un referente, no solamente del deporte, sino por la humildad. Todo el mundo lo quiere. Se está agarrando de algo para salir a provocarlo y haciéndose el malo. Me pareció que quería figurar. Pero si tiene ganas de pelear, le dije que no tengo ningún problema, que se meta con los del rubro”, declaró Ponzinibbio.

A su vez, agregó: “Lo vi en Twitter al comentario. Me pareció que se equivocó mal con las amenazas. No sé por qué lo hizo, pero justo con Leo no, es un atleta que es un ejemplo como deportista y como ser humano. Esto es querer buscar fama sobre alguien y de una mala manera. Que lo hayan amenazado así, es la primera vez. Me parece una estupidez. Si lo hizo para buscar fama, le erró. Todos sabemos lo que es Leonel Messi y lo que representa para nosotros”.

Por otra parte, el referente de las artes marciales mixtas tendrá su próxima pelea el 10 de diciembre. Será la UFC 282, última cartelera paga por evento del 2022 de la UFC, donde hay un título en juego en los semicompletos. “Estoy en la cartelera estelar enfrentando a Robbie Lawler, ex campeón mundial y uno de los peleadores de mayor nombre dentro de la división por el estilo de pelea y las peleas que hizo cuando defendía el título. Todo está dado para que hagamos una gran pelea. Soy un peleador frontal que sale a buscar el knock out, y él también lo es, así que esta pelea va a haber intercambio y sangre”, expresó el deportista.

Sobre el MMA y su avance en Argentina, Santiago Ponzinibbio expresó: “Es un deporte que ha revolucionado y que ha crecido muchísimo en todo el mundo y en Argentina. Hay mucha materia prima en el país en cuestión de atletas. Es cuestión de tiempo para que empecemos a sacar cada vez más peleadores. En la UFC ya tenemos seis argentinos representando al país. Esto no va a parar de crecer y estoy seguro que en el futuro vamos a tener muchos más”.