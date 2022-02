«Estoy cansada de la injusticia, no tengo ganas de nada»

Se trata de los dos jóvenes que fueron protagonistas de un confuso hecho ocurrido el lunes 31 de enero en barrio La Perla.

Mariana Moreno, mamá de ambos muchachos, asiste todos los días a la ciudad capital para llevarles alimento y elementos de higiene al complejo carcelario donde están alojados.

«Hace cuatro días que están presos injustamente, estoy cansada por la injusticia, no tengo fuerzas, no tengo ganas de nada. No tenemos novedades de parte de la justicia, pasan las horas y me esta matando esto» expresó acongojada y triste a RESUMEN.

Fuentes judiciales indicaron que la causa se sigue investigando y que se le va a «recepcionar declaración a los detenidos y con planilla prontuarial y otras medidas que se están cumplimentando se resolverá la situación de los mismos».

El hecho

Hay versiones encontradas con respecto a lo ocurrido, por un lado los detenidos manifiestan que buscaban su motocicleta robada y que al momento de la aprehensión, estaban dialogando con quien supuestamente la había robado, en cercanías al ex-basural.

Mientras que la policía, informó que los arrestó por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, ya que el hermano de la supuesta víctima-quien presentaba heridas-, denunció que se lo habían llevado por la fuerza en un auto.