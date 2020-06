Talento de barrio

El joven Cristian Juarez tiene 22 años, es hijo de una maestra jardinera , oriundo de General Bustos , allí prácticamente se crió en las calles de tierra aprendiendo a llevar su vida, a los 15 años decidió por cuenta propia a aventurarse con la venta de sus trabajos para ayudar a su económicamente a su familia, “Desde pequeño ya me gustaba dibujar , al principio lo hacía por diversión hasta que un día mi mama vio un escudo de Belgrano que había echo por aburrimiento y en ese momento me dijo que veía condiciones en mí. La verdad mucho caso no le hice, pero luego en el colegio Nacional donde yo asistía, mis compañeros comenzaron a notar lo mismo de mis dibujos, desde entonces se me ocurrió vender algunos para de esa forma algo de dinero y poder ayudar a mi familia, comprare ropa, zapatillas, entre otras cosas.”, manifestó Cristian a Resumen.

El joven lleva más de 6 años realizando los trabajos y hasta antes de la expansión del virus y el dictado de la cuarentena viajaba a córdoba donde vendía más cantidades de cuadros y otras manualidades.

Por otro lado, Cristian se enfocó en perfeccionar su trabajo, se capacito con algunos profesores y se dedicó al armado y elaboración de cuadros para paredes, algunas artesanías, hasta llegó a realizar diseños con bocetos de camisetas para algún equipo de futbol de la ciudad, “A veces, desde los campeonatos de fútbol me llamaban algunos chicos para que les diera una mano con los diseños de sus camisetas para los torneos, agregó”.

Una vez que la cuarentena se centró en el medio de la escena, su trabajo se redujo un montón y lamentablemente afectó emocionalmente al artista “La verdad me sentí muy mal al principio cuando me di cuenta de que no podía viajar más por un tiempo a córdoba, no llegue a deprimirme pero estuve cerca, solo espero que esto pase rápido porque se está complicando económicamente la situación”, mencionó.

Si bien el artista pertenece a una familia trabajadora en su totalidad , sabe que el futuro que se avecina será duro por las secuelas económicas que se vienen registrando en la ciudad y la provincia, “Es tristísimo ver tantos locales cerrados en la ciudad, hay que ser realistas pero también debemos pensar en positivo para salir adelante en los próximos meses”, concluyó el dibujante.