“Talleres tiene que saber que es un grande y que no hay diferencia entre los equipos”

Villarreal inició su carrera profesional en Talleres en el año 1996 como mediocampista. Allí se formó y posteriormente, fue transferido a Boca Juniors. Otro dato más que relevante, es que Javier fue campeón con ambos equipos. “Talleres me formó, me abrió las puertas, y Boca me permitió viajar por el mundo, ganar copas, disfrutar del club más grande para mí”.

En relación a su experiencia disputando finales, el ex Talleres expresó: “He tenido compañeros que les encantaba jugar esos partidos y a otros que lo sufrían. Para mí jugar estos partidos es hermoso. Fui formado por los desafíos”.

A horas del partido, Javier comentó que el no ser partícipe de esta final y ver de afuera es algo lindo. Sobre el panorama que se vaticina para este encuentro, el ex jugador respondió que cada partido es diferente. “Talleres viene con un estilo definido de juego, sabe lo que quiere. Boca viene con muchos altibajos, muchos cambios. En la teoría, creo que Talleres viene un poco mejor. Boca tiene más presión ya que River sigue ganando, y está más expuesto a las críticas”, analizó, y agregó: “La mentalidad cambió, Talleres tiene que saber que es un grande y que no hay mucha diferencia entre los equipos”.

Para finalizar, y como opinión no sólo sobre el resultado del partido, sino a su vez con un importante mensaje para los jugadores de ambos clubes, Villarreal dijo: “Son dos clubes que quiero mucho. Espero que gane el mejor y que los jugadores disfruten, porque el tiempo pasa, la vida pasa y estos momentos no los vivís más”.