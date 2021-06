“Tengo fe que en los próximos meses podamos estar mucho mejor”

El intendente de Anisacate, Ramón Zalazar, habló sobre el contexto que afecta en estos momentos a su región. “Lo que tenemos que afrontar hoy en día es muy complicado. Vamos a salir de esta situación, espero que la vacuna nos ayude. Tengo fe que en los próximos 3 o 4 meses podamos estar mucho mejor, porque se ha avanzado mucho en el proceso de vacunación. El personal de salud está haciendo hasta lo imposible para sacar todo esto adelante”, expresó el funcionario, y agregó “este año nos pudimos empezar a mover con las cosas más importantes, el año pasado estuvimos abocados a la salud. Contamos con dos dispensarios que construimos hace ya unos años, y aún nos quedan dos años y medio para cumplir con las promesas de campaña“.

Por otro lado, el municipio vecino está gestionando varios proyectos para llevar a cabo en la zona, los cuales dependen mucho del presupuesto que recibe por parte del dinero que envía la provincia, cuyos números varían de acuerdo al porcentaje de residentes permanentes. El entrevistado relató que esperan realizar un censo a fin de año. “Proyectamos una población de 10 mil vecinos. Sin embargo, recibimos una coparticipación muy pequeña por la cantidad de habitantes. Tenemos que esperar a que se realice un censo reconocido a nivel provincial o nacional para que se modifique el monto de la coparticipación. Hay mucha desigualdad entre las distintas localidades. Lozada es mucho más chica que alguno de nuestros barrios, y la diferencia en la coparticipación es de 1 millón de pesos”, explicó.

En cuanto a lo sanitario, el responsable de la localidad de Anisacate expresó que en general el número de casos por día es entre 6 y 13 contagios. Además, comentó que desde el municipio están trabajando junto con Defensa Civil, a través de los comercios, pidiendo que cumplan con las medidas, las cuales han sido adaptadas de acuerdo a la situación y densidad poblacional del lugar. “En nuestro caso, permitimos las peluquerías. Estamos trabajando de forma conjunta con Defensa Civil, para controlar que se cumplan las restricciones. Los pueblos chicos nos manejamos mejor, no tenemos grandes comercios donde se puedan concentrar gran cantidad de personas. Mientras los números no se vayan arriba de 25, no deberíamos tomar otras medidas. Por el momento tenemos un 32% de vacunados en la localidad. Eso no lo definimos nosotros, pero a medida que llegan las vacunas, las vamos colocando. La gente está muy agradecida por la predisposición del personal del dispensario“, dijo Zalazar.