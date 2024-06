Tini Stoessel volvió a la actuación y expresó su felicidad con sus seguidores

En la actualidad, Tini Stoessel es reconocida por su talento vocal, pero lo cierto es que en sus inicios se destacó como actriz. Siendo uno de sus primeros papeles en Patito Feo, la artista supo sacarles provecho a sus habilidades para catapultarse a la fama. Ahora, tras un largo tiempo alejada de los estudios de grabación, la artista volvió a enfocarse a pleno en un nuevo proyecto que la traerá a sus inicios: una serie de ficción.

No se habían conocido más detalles por parte de la propia Stoessel, quien se mostró enfocada en su nuevo trabajo. Pero este fin de semana se volvió a mostrar activa en las redes sociales con un posteo que causó revuelo entre sus fanáticos. “Estoy filmando una serie y me tiene muy emocionada este proyecto. Los amo”, escribió la intérprete de “Buenos Aires” en la plataforma de Instagram, donde amasó más de un millón de ‘me gusta’.

Las fotos de Tini emocionaron a los usuarios, quienes le dejaron una ola de comentarios. Pero los que más se destacaron fueron por parte de celebridades del espectáculo argentino, entre ellas Susana Giménez, quien exclamó: “¡Qué bueno una suerte, Tinita! ¡Me alegro mucho, te quiero siempre!”. También se le sumó su excompañera de reparto en Violetta, Mercedes Lambre, quien le dijo que estaba hermosa.

También se destacó el look que eligió para esta nueva etapa de su carrera. Dejando atrás el rubio platinado que supo portar durante la promoción de su último álbum, la cantante volvió a su castaño. Ataviada con un traje total-black y el pelo peinado hacia atrás, se mostró sonriente ante la cámara y dejó en claro la gran felicidad que sentía por su proyecto laboral, el cual prepara en paralelo con su próximo disco, el cual marcaría su retorno a los conciertos para el año que viene.

Desde hace un par de semanas, la compositora se encuentra en México, donde planea grabar una tira de tan solo seis capítulos. Respecto a los detalles de este nuevo proyecto, Laura Ubfal adelantó que en el protagónico iba a acompañarla Toto Ferro, quien supo debutar en el cine argentino haciendo de Robledo Puch en la película El Ángel, dirigida por Luis Ortega. También sumó en ese entonces que, por el momento, estaba planeada una primera temporada de la ficción.

Tras los shows que dio en el marco de su último álbum “Un mechón de pelo” en el Club Hurlingham, la compositora se despidió de sus fanáticos. Emocionada hasta las lágrimas luego de completar sus cinco recitales, expresó su felicidad ante los fanáticos. Al borde del llanto, expresó: “Es el último show y quiero agradecerles una vez más porque me hizo muy feliz estar arriba del escenario otra vez. También me hizo más feliz estar arriba de un escenario, pero siendo sincera con ustedes, con mis sentimientos, con todo lo que me estuvo pasando”.

“Ya no quiero volver a ser esa Martina que tenía miedo de hablar, a esa Martina que tenía miedo de contar ciertas cosas, así que decirles que nunca es tarde para decir lo que uno siente o tiene ganas de ser, nunca es tarde, ni la edad ni nada de eso”, continuó. Y a modo de cierre, completó: “Pasaron estos cinco shows y espero el año que viene poder volver a vernos, los voy a extrañar un montón. Lloro de emoción y no quiero pedir perdón por llorar, porque está bien”.