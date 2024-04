Tras terminar su relación con Mariela Sánchez, Cristián Castro presentó a su nueva novia

Una vez más, Cristián Castro volvió a apostar al amor. Esta vez, a solo unas pocas semanas de anunciar su escandalosa separación de su última novia, el cantante mexicano volvió a blanquear una relación. “Mi novia hermosa”, escribió sobre una foto en la que se puede ver abrazado de una mujer rubia, ambos vestidos en tonos claros y él luciendo una boina. Pronto entonces, todos los ojos se posaron sobre su nueva conquista y en saber quién es la persona que lo acompaña en este momento de su vida.

El hijo de Verónica Castro tuvo un verano bastante movido, Verónica Castro, que comenzó el año revelando estar enamorado de Mariela Sánchez, una cordobesa con la que hablaba por Instagram y que finalmente pudo conocer por aquellos días. En aquel viaje a las sierras, el flechazo fue inmediato y la convivencia con la mujer que se dedica al ambiente inmobiliario fue un hecho. Incluso juntos viajaron a México para conocer a la mítica actriz y así sellar la formalidad de la relación, sin embargo no todo salió como estaba estipulado.

Si bien el encuentro familiar se dio y se conocieron imágenes de aquella reunión, y hasta se repartieron regalos y abrazos, el visto bueno de la madre del cantante esta vez no alcanzó para que la relación prospere. “Cristian tiene un problema emocional, necesita ayuda”, dijo la empresaria.

“Él tuvo una crisis emocional que aparentemente le ocurre cada tanto frente a algunas situaciones. Estaba con mi celular y ve un video viejo, que editan los celulares como “Recuerdos” y se me ve a mí con un amigo, que inclusive ha salido con amigas mías. Cuando lo vio, empezó con un shock de celos. Por eso yo decidí irme, él tiene un tema de celos, no es mala persona, para nada. Tal vez se autoboicotea, no lo tengo claro. He conversado mucho con él acá, y en México, y me confesó que en su país no lo pasaba bien, Cristian no es un hombre malo. Él ya me lo había dicho antes de irnos, que no quería estar tanto tiempo en México”, explicó Mariela, quien apenas advirtió esas situaciones que no le gustaron, se tomó un avión, volvió a su casa y prefirió no hablar más del tema, bajar el perfil y dedicarse a sus negocios y a la crianza de su hijo en las sierras cordobesas.

Pero luego de que se viralizaron escandalosos audios y todo entre el artista y la cordobesa terminara mal, el intérprete presentó a su nueva conquista. ¿De quién se trata? El mexicano dejó indicios de un nuevo amor y fue él mismo el que lo anunció en una historia de Instagram. “Mi novia hermosa”, escribió. Y etiquetó a la mujer, de nombre Ingrid Wagner, abogada, artista plástica y madre de cinco hijos. “La magia existe”, dice en su presentación en redes sociales, donde comparte viajes por todo el mundo, momentos emotivos con sus chicos, tardes de playa, visitas a tiendas de lujo y algunos de sus trabajos en cerámica.

“Me fascina aprender técnicas y buscar mi estilo, una mezcla de sentimientos de calma y tranquilidad, un poco de frustración cada vez que hay una pieza partida y alegría al ver un hermoso resultado. Es imposible no expresar mis pensamientos, sentimientos y proyectarme en el resultado”, dijo sobre su faceta artística, en la que deja plasmada su identidad.

Aún no se sabe cómo se conocieron con el cantante y de qué fecha data el inicio de su relación, pero ya asistieron juntos a un concierto público, se mostraron abrazados y no se ocultan.