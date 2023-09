“Una canallada”: Luis Brandoni criticó duramente a Ricardo Darín por “Argentina, 1985”

¿La viste? “Argentina, 1985” es una película de drama histórico argentino de 2022 producida y dirigida por Santiago Mitre y escrita por Mitre y Mariano Llinás. Está protagonizada por Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner y Norman Briski.

Esta película relata el caso real de la tarea del fiscal Julio César Strassera y su equipo, en el célebre Juicio a las Juntas que habían instalado un régimen de terrorismo de Estado con miles de desaparecidos y torturados durante la última dictadura que gobernó Argentina desde 1976 hasta 1983.

Por su parte, Luis Brandoni se ha ganado el respeto sobre todo del mundo artístico. Formó parte de múltiples interpretaciones a lo largo de su carrera, entre las que se encuentran La Patagonia rebelde (1974), Esperando la carroza (1985) o Mi obra maestra (2018).

Pero además, Brandoni es referente del radicalismo desde hace varias décadas, por lo que cuestionó al film nominado al Oscar como Mejor Película Extranjera. ¿Por qué? Por no darle al expresidente Raúl Alfonsín la verdadera relevancia que se merece, limitando su aparición a una simple escena en la que se lo ve de lejos.

Durante una entrevista, el actor arrancó diciendo: “Después vienen los muchachos peronistas a hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín… esos actores trabajando ahí, donde no aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine. Son capaces de cualquier cosa los peronistas”.

“El gobierno de Alfonsín le pide a la justicia militar que se haga cargo, la justicia militar no se hace cargo y por eso Alfonsín forma la CONADEP, sino ¿con qué se acusaba? Eso se hace porque había gente que asume esa responsabilidad extraordinaria y por eso se hace el juicio. En la película los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio. Son capaces de cualquier cosa”, agregó después.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que después lanzó una dura crítica contra el protagonista del film, Ricardo Darín: “Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir ‘¿cómo carajo hiciste, Ricardo (Darín), para hacer esa película, que es una canallada? Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo’. Como tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía”.

Al escuchar esa respuesta, Bazán le preguntó al entrevistado si Ricardo Darín es peronista y la respuesta del actor fue tajante: “No, creo que no. No es nada. Es más o menos, lo que puede ser. Darín el día que dijo no sé en qué revista lo del patrimonio de Cristina y después la presidenta lo llamó y él fue y le dijo ‘Soy un pelotudo!’”, contestó Brandoni en referencia a un cruce que su colega tuvo en 2013 con la ex mandataria.