Urreta sobre la denuncia de la Asamblea Paravachasca: “Se equivocaron de campo”

El comunicado que en los últimos días publicó la Asamblea Paravachasca en su cuenta oficial de Facebook causó revuelo a nivel provincial. Y es que quienes integran este colectivo acusaban al Secretario de Ambiente y Transporte del Municipio, Roberto Urreta, nada mas y nada menos que de “desmontar” un campo de su propiedad ubicado en La Paisanita; el cual, y según la denuncia, se ubicaría en una zona considerada de “categoría roja”, donde dicha práctica está prohibida.

En el posteo, además, la Asamblea adjunta el mapeo de la zona y extrae fragmentos de lo que la Ley Provincial 9814 determina para los infractores de la misma. Entre los cuales, se encuentra como principal medida el volver a reforestar.

No obstante y en medio de la alta repercusión, el mismo Roberto Urreta dialogó con RESUMEN y dejó claro que “se equivocaron de campo”. “Ahí hay un error, ese campo no es de mi propiedad. El mío está a dos kilómetros de ahí”, señaló el funcionario, desacreditando el escrito de la Asamblea.

“Todo es una fabulación. Yo he comprado cuatro hectáreas de campo en la zona de La Isla, donde de dos hectáreas se retiraron acacia negra, pero no se ha tocado ningún árbol nativo, tenemos algarrobos, tala, que hemos salvado de que la acacia negra lo mate. Se plantó una hectárea de nogales, es un lugar que está abierto, pueden ver. Lo campos que ellos mencionan no son de mi propiedad”, aclaró Urreta.

Tras esto, desde la Asamblea no volvieron referirse al tema, tampoco para reconocer el supuesto gran error.

A continuación la evidencia a la que el funcionario se refiere: