Vagni criticó la situación con el tratamiento de residuos en la ciudad y afirmó que existe una “crisis ambiental”

Amalia Vagni, presidenta del bloque Alta Gracia Crece en el Concejo, criticó las políticas ambientales implementadas por el Gobierno de la ciudad y al mismo tiempo afirmó que existe una “crisis ambiental” y una “problemática urbana” en torno a temas como el agua, los arroyos, las cloacas y el tratamiento de residuos.

“Poco y nada se está haciendo. Tener, por ejemplo, en el discurso del año pasado del intendente y de este año, él hablaba de puntos verdes, que en realidad fueron tachos donde se acumulaban residuos, donde no había separación domiciliaria y hoy han tenido que sacarlos, por lo menos a los del arroyo porque terminaron siendo un depósito aún mayor de lo que ya había dentro de ese sector. Nos parece que no sólo hace a la cuestión de residuos también sino a toda la crisis ambiental y la problemática urbana que tenemos: el tema del agua, el tema de las cloacas, el tema del arroyo. Esta gestión que no se está haciendo de manera protegida, conservada y de manera amplia, contemplando al ambiente como la ciudad toda”, aseguró.

Vagni se expresó de esta manera a los micrófonos de La 88.9 en el marco de la sesión del Concejo Deliberante donde se trató la adhesión de la Ley Yolanda: “A nosotros nos llega constantemente todo lo que son los boletines oficiales de la Nación y escuchamos cómo fue la discusión y la adhesión que se le dio en la Provincia de Córdoba también a la ley 27.592, que es la Ley Yolanda. Fue la primera ministra de ambiente que tuvo la Nación. Nos pareció súper interesante”.

“Habla un poco de las decisiones que uno tiene que tomar como Estado y que cada vez que uno tenga que tomar decisiones, así sea desde comprar una resma de papel, hasta la autorización de un edificio, se vea con esta perspectiva ambiental y permitiendo que las actividades sean sostenibles y que entremos a mirar un poco lo que es el ambiente de la ciudad y lo que podemos hacer desde cada uno”, agregó.

SITUACIÓN DEL AGUA

Puntualmente respecto al tratamiento del agua por parte de la Cosag, la edil confirmó que sus compañeros Pedro Spinetti y Marcelo Jean preparan un informe sobre el estado del agua en la planta de la Cooperativa.

“Esta semana han estado investigando, yendo a la cooperativa, viendo cómo están los valores del agua. Ustedes vieron que distintos medios de la ciudad publicaron la turbiedad que tenía el agua. La preocupación se hizo suya, y la comisión arremetió a llegarse hasta la cooperativa y ver cuáles son los valores límites estipulados que están dentro de lo normal”, afirmó.