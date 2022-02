Valentino Denardi y la gran experiencia internacional

Fue un mes de puro aprendizaje lo de Valentino Denardi, jugador de 16 años del Colegio Anglo Americano, quien estuvo un mes es España en el Club Milasta, en donde perfecciono su juego, además de lo físico, y lo más importante, vivir una experiencia extraordinaria.

En el Club español, formó parte Gonzalo Sánchez, actual entrenador de “Valen” en el Anglo, y ex jugador de la institución española. “Me motivo a venir, querer mejorar el juego y además mi profesor que jugo acá un tiempo me contó cómo es la experiencia y eso me motivo bastante por tenia a alguien que hizo algo parecido y ganas de poder mejorar”. Fueron las primeras palabras de Valentino contando lo que lo motivo a viajar, en un video que subió Milasta a sus redes sociales.

Es una experiencia única para un joven de 16 años que busca seguir aprendiendo y seguir formándose en el handball. “La experiencia ha sido muy buena, en mi grado físico y mi forma de jugar, y además de ser una experiencia de venir a Europa y poder jugar y el nivel de ocio y podes divertirte además de jugar y además todos los compañeros son muy buenos, y todo eso te hace que todo sea más divertido y te motive a seguir”.

Por último agregaba. “La principal diferencia que encuentro es el profesionalismo con que se toma el balonmano, las formas de juegos los entrenamientos, las formas que se juegan mucho más organizada, se piensa mucho más, no hay tanto uno contra uno”. Concluyó.

¿Qué es el Stage Internacional Europa Experience?

Es una vivencia formativa personal y nica, Dirigida a jóvenes Jugadores en la edad de infantil, cadete y juveniles, que deseen alcanzar el sueño dejugar en la élite del BALONMANO.

El proyecto supone tender un puente de conexión y conocimiento entre el balonmano sudamericano y el español, ofreciendo un intercambio formativo y cultural inolvidable.