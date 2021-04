Villa del Prado pidió Justicia por Leandro y Jeremías

Este jueves, unos 70 vecinos de Villa del Prado y aledaños, se concentraron en el ingreso al barrio por Ruta 5 pidiendo “Justicia por Leandro y Jeremías”.

Se trata de los jóvenes que el pasado martes fueron heridos de arma blanca, por un sujeto con antecedentes penales a quien momentos antes le habían ido a reclamar por un robo. Leandro, sufrió una herida profunda a la altura del cuello y falleció minutos después y Jeremias, se recupera favorablemente tras haber sido intervenido quirúrgicamente por un corte a la altura de los pulmones.

“Pedimos Justicia porque esto se podría haber evitado si la policía y la Justicia actuaba como debiera. Leandro los había denunciado, antes le habían dado una puñalada a su mujer, él ya no sabía que hacer porque siempre le robaban, como lo hicieron con mucha gente en este barrio. Y la policía que hizo?? Queremos saber que pasó con esas denuncias previas que Leandro y Andrea habían hecho, donde quedaron?, hoy tenemos que lamentar la muerte de un chico bueno y trabajador porque no actuaron los que debieron hacerlo”, dijo Cachi, vecina de la localidad en diálogo con RESUMEN.

Los dichos de esta vecina no hacen más que reiterar lo que RESUMEN pudo documentar solo algunos minutos antes de la muerte de Leandro. El joven había hablado con este medio una hora antes de la tragedia y explicado sobre la difícil situación que inseguridad por la que atravesaban y que, a pesar de saber y tener pruebas de quienes eran los autores, la respuesta de la policía siempre fue “no podemos hacer nada”. Sin duda, eso llevó al joven a actuar por mano propia y lamentablemente encontró la muerte. (Nota relacionada)

Pero, según se supo, al igual que Leandro, son muchos los vecinos que en algún momento requirieron del apoyo policial y no obtuvieron respuesta. Y, el caso de Rocío Gordillo es más grave aún.

“Yo llamé a la policía de Villa del Prado para denunciar corrida de picadas en el ingreso y nadie me atendió. Esto fue un poco antes de la pandemia. Vi que el móvil estaba en el destacamento pero nadie respondió, entonces decidí llamar al 101 y comenté la situación me tomaron el reclamo y me dijeron que acá había policías entonces tenía que comunicarme con ellos y les dije que había llamado pero que nadie me atendía”, inició la joven en diálogo con RESUMEN.

Lo que vino después fue algo verdaderamente grave. “Me llaman por teléfono, un número desconocido, del otro lado me preguntan mi nombre, mi edad y donde vivía, obvio que respondí quien era y porque me pedía esos datos, me dijo que era el Jefe a cargo de este destacamento y que me callara la boca. Que no andar sola porque algo me podía pasar”, añadió la joven a la vez que afirmó que a su padre también lo amenazaron con ella.

El caso no quedó ahí y por la gravedad del asunto la vecina habría hablado con el Jefe Comunal Nelson Lujan quien le habría respondido: “no te preocupes porque ese personal ya no está más acá en Villa del Prado”, así y sin tomar ninguna otra medida.

En la mañana del miércoles y en el marco de la conmoción por este atroz crimen, Nelson Lujan se reunió con autoridades de la departamental Sur, a fines de agilizar las gestiones para que la Comuna pueda obtener de una vez por todas una subcomisaria, donde la población pueda radicar las denuncias correspondientes y el personal activo sea mucho mas visible y, sobre todo, eficaz.

Fue un tema que Lujan ya lo había anticipado a nuestro medio cuando en la región se hicieron reuniones por una ola de inseguridad en la zona, allá por el mes de diciembre. Paradójicamente, entre los delincuentes señalados en aquel entonces, se encontraba el homicida de Leandro Vargas quien además cuidaba autos en inmediaciones del Registro Civil y ya había sido “escrachado” por una vecina de esta ciudad como el ladrón de su cartera.