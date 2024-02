«Voy a cuidar del hermoso sobrino que me dejaste», el emotivo posteo de la hermana del joven asesinado en Malagueño

Con profundo dolor y un reclamo de justicia, fueron despedidos esta tarde los restos de Adrián González, el vecino de Malagueño que fue asesinado el domingo pasado. Familiares, amigos y vecinos se congregaron para darle el último adiós.

González fue asesinado de un piedrazo cuando iba en moto a trabajar.

Por el caso, fue detenido Jonathan Brizuela y se encuentra imputado. Tras el hecho, se levantó una pueblada en Malagueño para exigir justicia por el vecino y se vivieron momentos de tensión el lunes pasado.

«Mi hermano hermoso, mi hermano mayor, te amo todo lo que me quede de vida. Voy a cuidar del hermoso sobrino que me dejaste, no le va a faltar nada, va ser bien malcriado como vos lo hiciste. Te prometo que de allá arriba vas a estar orgulloso de la hermana que elegiste. Y a la justicia la estamos haciendo por mano propia, gracias a todo el pueblo que te ama y gracias a los medios que nos ayudaron a que este no quede en vano. Te amo mi hermano, te amo para siempre, ayúdame a que no me duela tanto el alma»; escribió Mari González, la hermana de la víctima.