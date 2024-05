Walter Vergara sobre su intoxicación: “Mi estado era crítico”

El pasado miércoles 8 de mayo, el bailarín de la ciudad de Alta Gracia, Walter Vergara, explicó que se encontraba en su casa con el calefactor prendido como habitualmente lo está todos los días. Sin embargo, el jurado internacional de patín artístico le contó a RESUMEN que “Supuestamente tuve una descompensación por monóxido de carbono, tuve un desmayo y quedé tirado en la cama de mi casa”.

“A las 22:30 horas de ese miércoles, viene Leo (mi pareja) y tras verme por la ventana, me encuentra tirado. Baja la puerta de casa de una patada, ingresa a mi domicilio y junto con mi hermano, me llevan a la guardia del Sanatorio Alta Gracia totalmente desvanecido: dicen que tenía espuma en la boca y medio convaleciente. Yo no recuerdo absolutamente nada, ni el momento del desmayo ni la descompensación”, dijo.

Al momento de llegar al Sanatorio, me hicieron los primeros auxilios y ahí lo derivaron a la Clínica Central Santa María donde me introdujeron a Terapia Intensiva y lo indujeron en un coma farmacológico con respirador. “El pronóstico era que si yo no empezaba a respirar por mis propios medios, no se iba a poder hacer más nada. El estado era crítico”, expresó.

“Me despertó la doctora en Terapia Intensiva diciéndome que había tenido una intoxicación con monóxido de carbono. Reaccioné bien y empecé a responder de manera favorable, empecé a respirar por lo que me sacaron el respirador, a su vez me iban suministrando oxígeno y medicaciones para lavar el dióxido del cuerpo. Estuve 48 horas en Terapia Intensiva y después me pasaron a sala común, otras 48 horas. Me dieron el alta ayer (domingo)”, contó el bailarín.

En cuanto a cómo se encuentra su salud tras el episodio, Walter comentó que “Tengo que seguir con cuidado por convulsiones o si tengo algún tipo de mareo, problemas de visión, entre otros síntomas. En este momento, estoy un poco cansado físicamente (dolor de cuerpo en general): piernas, atrás de la columna y la cabeza. Aunque eso creo que también es por la posición de estar en la camilla haciendo reposo. Pero a pesar de eso, estoy bien: hoy salí a hacer unas cosas, aunque con movimientos lentos. Estoy bien de ánimo, pero cansado físicamente”.