«Ya pasaron 10 meses y la Justicia me sigue impidiendo acercarme a mi propia casa»

En el mes de febrero, Matías, vecino de Barrio Parque Casino, denunció ante la Justicia y también de manera pública, a su medio hermano por usurparle la casa que de buena fe le había prestado. (Nota relacionada). Desde entonces, el joven no solo no recuperó su vivienda, sino que siente que las autoridades le han dado la espalda, ya que siendo el único damnificado en esta historia, le impusieron nuevas medidas de restricción que le prohíben acercarse a su inmueble. Algo que- según argumenta- su hermano logró con falsas denuncias.

«Tengo que decir que mi situación es igual o peor a la de hace diez meses cuando hice la denuncia. El caso está en instancia judicial civil pero no avanza para nada y por lo que entiendo en esto no hay fecha estimada para una resolución. Pueden pasar cuatro o cinco años y mientras tanto yo esperando para recuperar mi casa y perdiendo dinero», contó el damnificado a RESUMEN.

Todo comenzó cuando el denunciante le prestó a su medio hermano uno de los departamentos que posee en el mismo lote en donde tiene su casa, mientras que al segundo se lo alquilaba a una familiar. Adelante, se ubica la vivienda principal la cual hoy está ocupada por inquilinos de Matías, a quienes él no puede ver de manera personal debido a la prohibición judicial de acercamiento al lugar.

«Mi casa necesitaba reparaciones entonces decidí irme a vivir a otro lado momentáneamente hasta poder arreglarla un poco y después venderla. Como mi hermano no tenía donde vivir, le dije que se quedara en uno de los departamentos del fondo, el que estaba desocupado porque tengo otro que se lo alquilaba a una prima que ya se fue», inició Matías y continuó: «un día llegué con unas personas para mostrarle la casa y me encuentro con que me había cambiado la cerradura y me dijo que esa era su casa y no se iba a ir, que de ahora en mas el era el dueño. Desde entonces nunca mas pude volver porque me ha hecho falsas denuncias que me perjudican desde mi rol de policía y la Justicia lo termina abalando a él».

Matías cree que por ser Policía todo le ha costado mucho mas y hasta dijo que hubo quienes ni siquiera quisieron tomarle sus denuncias. «Hace pocos meses él se metió en la casa donde vivo en Villa Oviedo y tiró bombas de estruendo. Mi pareja lo vio cuando saltaba la tapia, yo no quería denunciarlo pero mi abogado me aconsejó que sí lo hiciera y fue peor porque eso derivó en que me vuelvan a imponer restricciones a mí y esta vez por seis meses», explicó el denunciante, a quien meses atrás su hermano denunció por violencia y, según dijo, sin ningún tipo de pruebas.

Lo cierto es que este hombre dice poseer toda y cada una de la documentación respaldatoria que comprueba que es su casa y que se la compró al heredero directo de la misma, un hermano mayor. «Incluso mi idea no era vender la casa y dejarlo a la deriva, sino comprarle un terreno para que pudiera hacerse algo y hasta ya había averiguado por una casa prefabricada, sólo para él. Pero no, él se dejó influenciar y decidió hacerme esto. Hace unos meses también intenté cederle ese departamento para no tener mas problemas y que me devuelva el resto, pero no, se quiere adueñar de todo y no me extraña que esté esperando que se acabe el contrato con mis inquilinos para apropiarse de la casa de adelante también, ya lo hizo con el departamento en donde estaba mi prima, se quiere quedar con todo lo mio», culminó.