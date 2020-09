¿Por qué Alta Gracia habilita las reuniones familiares si el incremento de contagios se dio por las mismas?

Las reuniones familiares vuelven a estar permitidas en la Provincia de Córdoba desde el domingo 6 de septiembre. La disposición se conoció hoy, tras varias semanas sin estar habilitadas por la cantidad de contagiados que se registraron en tan poco tiempo. El Ministerio de Salud determinó una serie de medidas que deben cumplirse:

Deben ser de hasta 10 personas en espacios ventilados

El horario es de 11 a 23 horas

Se debe reforzar el lavado de manos y no compartir utensillos

Solo pueden darse entre personas de la misma localidad

Un detalle no menor es que el Gobierno Provincial dejó la decisión de adherir a la flexibilización en manos de los Intendentes y Jefes Comunales de cada ciudad. Río Cuarto por su parte, y ante el incremento de casos en el último mes decidió continuar sin reuniones familiares. Desde el Ejecutivo Municipal de Alta Gracia informaron que en esta ciudad están permitidas. ¿No hay contradicción?.

Hace tan solo 9 días el Director de Políticas Sanitarias, Martín Cugno, en diálogo con RESUMEN, expresaba: “La casi totalidad de los contagios es por reuniones familiares y sociales”. Esto fue determinado por la Oficina de Seguimiento Epidemiológico que se creó a raíz del crecimiento en la curva de contagios que se dio durante todo el mes de Agosto, pero sobre todo en la última semana. Recordemos que desde el 24 al viernes 21 de ese mes se registraron 68 casos.

Otra contradicción es la que aparece cuando recordamos las recomendaciones que el COE Central envió el domingo para nuestra ciudad: “… en función de la información sanitaria y condiciones epidemiológicas, las medidas recomendadas por el Área de Epidemiología y por el Centro de Operaciones de Emergencia son:

A) Suspender las actividades oportunamente habilitadas a partir del 31/08/020 y hasta el 06/09/20 inclusive, en el rango horario comprendido entre las 19:00hs. y hasta 06:00hs., a excepción de comercios de cercanía,

estaciones de servicio, farmacias y demás servicios esenciales, como así también las industrias y actividad gastronómica bajo modalidad de delivery y take away.

B) Realizar seguimiento permanente de las instituciones que alojan a poblaciones vulnerables frente al COVID-19, como las residencias geriátricas, institutos o centros de discapacidad, hogares y centros de diálisis entre

otros, que pudieran funcionar en el municipio”.

Ante esto, el Ejecutivo Municipal, en conjunto con el COE Regional N°8 decidió esperar 48 horas para determinar la adhesión a la recomendación. Finalmente, la ciudad no acató lo que aconsejaron desde Córdoba y la justificación fue que “casi el 90% de los casos son contactos estrechos de positivos por reuniones sociales, más del 80% está en su casa aislado en buenas condiciones de salud, no hay internados en estado crítico, no se registran cadenas de contagios en comercios y actividades comerciales”.

Ahora bien, si en más de una oportunidad desde el Ejecutivo Municipal y el COE N°8 expresaron que los contagios se dan en reuniones familiares… ¿Por qué el Intendente adhiere a la medida si puede seguir preservado la salud de los altagracienses? ¿Acaso no recuerda lo expresado en reiteradas oportunidades por las autoridades del COE N°8 y el área de Salud Municipal?.

El comunicado oficial del Municipio de Alta Gracia que habilita las reuniones familiares: