El comunicado que emitieron desde Hospital Illia los delegados de la Unión de Trabajadores de la Salud derivó en la palabra del Secretario General de ese ente al aire de Todo Pasa, el programa radial de la 88.9 fm. Gastón Vacchiani, enojado con la situación que vienen sobrellevando hace tiempo hizo hincapié en las condiciones laborales, el maltrato y el hartazgo que hay entre los médicos y enfermeros.

“Nosotros venimos estos últimos meses hablando con los delegados del Hospital Arturo Illia y por eso mismo habíamos solicitado una audiencia con la Directora. Nos respondieron también por nota preguntando cuáles eran los temas que queríamos abordar. Y después no tuvimos ninguna respuesta por lo tanto decidimos con los delegados sacar este comunicado” relató Vacchiani, quien agregó que “evidentemente la paciencia se nos terminó porque las condiciones laborales del Hospital son tal cual la describimos en el comunicado”.

El Secretario de la UTS aseguró también que la Directora del Hospital, Mariana Garay, les confirmó una reunión “y al final nunca se concretó”. Tal como se expresan en el comunicado, la pandemia agudizó los problemas que ya existían con anterioridad, pero que no salían a la luz. “Nosotros el día 1 de la pandemia presentamos una nota en el Ministerio en el sentido en el que se tenía que fortalecer el servicio, que el aislamiento social y preventivo se tenía que utilizar justamente para fortalecer los recursos del sistema público y lamentablemente no ha pasado” expresó con indignación Vacchiani.

Sobre el comunicado

“En general el comunicado denota mucha bronca. Hay un cansancio y un hartazgo general. Estamos en una situación de mucha tensión cotidianamente, llegar a nuestro puesto de trabajo, al Hospital, a nuestro centro de salud, tomar medidas de protección personal, todos los cuidados, de los pacientes, el peligro de llevar la infección a nuestra casa…Nosotros tenemos dos delegados infectados. A nivel país hay más de 21 mil trabajadores de la salud infectados y más de 80 muertos. En la provincia, más de 300. En ese marco, se siguen negando los problemas que saltan a la luz, da bastante bronca y por eso el tono del comunicado. Yo le mando la nota planteando los puntos concretos que queríamos dialogar: la falta de diálogo, violencia laboral, designaciones a dedo. Son cuestiones concretas, no abstracciones”.

La respuesta de Garay, al aire de Todo Pasa

“Nos llamó mucho la atención la declaración de la Directora porque nosotros tenemos reuniones periódicamente con otros directores de hospitales justamente intercambiar y ver cuáles son las soluciones. Hace 10 días estuvimos con el Rawson. Semanalmente tenemos con el Hospital de Niños, el Neurológico. La respuesta de la directora de apelar a un abogado la verdad es sorprendente. En vez de convocar al diálogo y ver cuáles son las soluciones. Nosotros lo hicimos institucionalmente, presentamos dos notas y la verdad es que no hay voluntad de diálogo. Lo que nosotros estamos reclamando es que se resuelva con diálogo no una instancia judicial. Y si llegamos a instancia judicial no tenemos problema de afrontarla” expresó Vacchiani.

Finalmente, el Secretario de la UTS aseguró que el 21 de septiembre realizarán una jornada de visibilización y protesta, “que cada hospital resolverá cómo, teniendo en cuenta las medidas sanitarias”. Los reclamos serán “la cuestión salarial, la falta de testeos, la falta de cuidado en general hacia el personal de salud”.