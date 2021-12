“Preocupa el avance del covid, ayer vinieron muchas personas que no son de aquí a hisoparse”

La provincia de Córdoba registró más de 2.500 casos de pacientes positivos de coronavirus, situación que ha despertado las alertas en más de una localidad, sobre todo, aquellas cuya fuente principal de empleo es el turismo. Todo Pasa dialogó con Gerardo Martínez, presidente comunal de Potrero de Garay, para conocer la situación de la localidad vecina.

“Es un tema complicado ya que somos un lugar turístico. Ayer vinieron muchas personas que no son de aquí a hisoparse. Los recursos son escasos y hemos delegado trabajo a las grandes ciudades. Sin embargo, no hemos registrado casos ayer”. El gobernante declaró que no esperaban estos números a nivel provincial y aseguró que se pondrán más exigentes a la hora de recibir visitantes en el lugar. “Esperemos que se pueda llevar la temporada con normalidad”.

Con respecto a las tareas habituales de la comuna, Martínez confirmó que ya han completado la agenda de trabajo pendiente de 2020 y 2021. “Venimos trabajando desde hace dos años esperando brindarle todos los servicios al vecino. En el polideportivo venimos invirtiendo algo de dinero. En cuanto a la salud, nunca la dejamos de lado. Ahora se están terminando tres consultorios nuevos”. También comentó que participaron en la Feria Internacional de Turismo, evento que se realizó en Córdoba Capital y que contó con más de ochenta escritorios y 70 municipios turísticos participando, junto a una multitud de visitantes acercándose a conocer las propuestas y las experiencias del destino.

Con respecto al entredicho con la Tesorera de la localidad, Martínez respondió que todo el argumento debe presentarlo en la justicia y que él responderá en ese ámbito. “Esperemos que se siga desempeñando como corresponde y que no empañe la gestión. Hay intereses personales de ella y su marido para ingresar a la comuna”, explicó el funcionario.