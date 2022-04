Deportivo Norte y su proyecto de básquet femenino

Hace muy pocas semanas que comenzaron los entrenamientos del básquet femenino en el Deportivo Norte, en donde comenzaron a integrar a jugadoras de distintas edad que empezaron a entrenar ya sea de manera recreativa o para en un futuro para poderlo hacer de manera competitiva en los torneos de la Asociación Cordobesa de Básquet.

Ignacio Montenegro quien es justamente el encargado de la conducción técnica del equipo dialogó con RESUMEN en donde cuenta un poco los inicios de los entrenamientos y la conformación del equipo.

“Arrancamos en marzo, por suerte tuvimos mucha convocatoria de chicas, que van desde los 13 años en adelante. Tenemos un grupo variado, la integración de las edades esta genial y estamos por el momento martes y jueves de 20.30 a 21.45. Al mes tenemos dos viernes que entrenamos, pero lo vamos coordinando entre las chicas”.

Lo bueno además de los entrenamientos es la competencia y saber dónde se está parado, y algo importante que destaca “Nacho” que son flexibles con las jugadoras que no quieren jugar, porque no les gusta la competencia.

“Jugamos dos amistosos uno contra Central Basket en el cual ganamos y con otro con Ferro de Córdoba que perdimos. Pero los resultados no le damos mucha importancia lo bueno que casi siempre jugamos dos veces al mes. La competencia algunas jugadoras le gusta y otras no, también el tema de los entrenamiento somos muy flexibles.

Por ultimo Montenegro hacía referencia al futuro. “La idea es tener un grupo de chicas grandes y chicas, capaz en un futuro es meter al equipo en los torneos de la asociación con una categoría sub 21, una sub 18 o sub 16”. Concluyó.