“El mundo se prepara para la tercera ola y en Argentina no terminamos de vacunar”

Rodolfo Eiben, abogado, empresario, y columnista de TODO PASA de la 88.9, visitó los estudios para hacer su análisis político semanal sobre la situación económica, social, política y sanitaria en Argentina.

En primera instancia, el columnista comparó cómo está llevando a cabo el mundo la lucha contra la pandemia, y lo trasladó a las acciones que se toman desde el Gobierno Nacional y sus funcionarios. “Israel tiene cuatro hospitales de avanzada que son ejemplo para el mundo. Es un país más chico que Tucumán y que no tiene petróleo. Tiene inteligencia agregada a la tecnología y a los negocios. Mientras tanto, en Argentina, Ginés González García y Hugo Sigman, a quien le entregaron 60 millones de dólares para traer vacunas de AstraZeneca que aún no llegaron. Nadie les ha pedido cuentas sobre ese dinero, ni ha cuestionado la gestión a González García. Esta gente ha jugado con la salud de todos los argentinos y siguen inoculando a cuentagotas cuando en el mundo ya están preparados para la tercera o cuarta ola, y en Argentina no terminamos de vacunar con la segunda dosis. Además, dicen que la primera dosis no es suficiente al pasar los 40 días. La cepa ha mutado muchísimo. Están aconsejando una tercera dosis que debería aplicarse el año que viene”.

Mientras tanto, relacionado con las relaciones exteriores, el abogado habló sobre la reunión de la OEA, donde Argentina se abstuvo de votar sobre la situación que atraviesa Nicaragua, donde Cancillería dijo que la abstención ante la condena al régimen de Daniel Ortega se basó en “el principio de no intervención en asunto internos”. “La Argentina no tiene hoy un Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que tiene una sección administrativa de las relaciones exteriores que es ocupada por un militante político y partidario que vota a favor de países que no respetan los DDHH. Hoy no hay un ministro, hay un militante. Esta mañana fue detenido un banquero de la banca privada por supuestamente sostener un golpe al Estado de Nicaragua e instar a opositores y fuerzas armadas a una sedición popular. Lo cierto es que se persigue a periodistas, a ciudadanos opositores, se persigue a empresarios”. Como conclusión del análisis del Dr. Eiben, todo indicaría que la abstención por parte de Argentina de votar en esta situación, da a pensar que no tiene una posición formada sobre la situación, o más bien, que no pretende hacerlo.

Por último, mencionó la reunión de dos de las grandes potencias mundiales en Suiza, Rusia y Estados Unidos, donde sus respectivos presidentes, Putin y Biden, se citaron para dialogar sobre la situación diplomática entre ambos países. “Cuando las necesidades del mundo se manifiestan y hay temas importantes que tratar, las dos potencias que son ideológicamente opuestas se juntan para definir grandes políticas de Estado. Entre estas dos potencias seguramente se están definiendo muchos de los rumbos que tomará el mundo en los años que siguen”.