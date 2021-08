“Toda la ciudadanía encerrada mientras Fernández festejaba su cumpleaños”

En su columna de todos los viernes, el Dr, Federico Bossi, abogado y columnista de Todo Pasa, trajo su análisis semanal de los acontecimientos que trascienden en nuestro país. Hoy trajo dos temas de la política nacional. En primer orden, la visión de Buenos Aires y en particular del Peronismo Kirchnerista, con respecto a lo que representa Córdoba para ellos y cómo los mismos senadores que representan a la provincia, votan leyes que la perjudican.

A partir de los dichos de un funcionario de cuarto orden que se encuentra empleado en la parte de comunicación del Gobierno Nacional, el Dr. Bossi relató que este hombre verbalizó lo que el kirchnerismo ve en Córdoba: “una caterva de fascistas, por el sólo hecho de que no comparten su visión de país y de economía”. “Lo que dijo Juan Alonso es lo que el kirchnerismo siente”, expresó el abogado. Mientras tanto, el columnista cuestionó las medidas que se han tomado dentro del orden nacional, las cuales han afectado grandemente a la provincia de Córdoba. Desde las retenciones al agro, hasta el cierre de exportación de carne, Bossi comentó que “son medidas que parecen sectorizadas para atacar al sector productivo de la provincia”. “Si me cruzara a Walter Saieg o a Daniela Ferrari me gustaría preguntarle cuál es el sentido de apoyar una lista política que perjudica a Córdoba. Esas tres leyes han causado un gran perjuicio. Quieren votos de Córdoba para ir al Senado para ir en contra de Córdoba. Hay que elegir la opción anti Córdoba. Yo lo veo desde un punto de vista práctico, no ideológico”, explicó el doctor en leyes.

Por último, el Dr. Bossi trajo a colación parte de los hechos que han sido noticia nacional esta semana, como son las visitas a la Quinta de Olivos que recibió el Presidente durante el período de la cuarentena estricta. Manifestó que no importa la identidad del invitado que fue, “lo que está mal, es el hecho”. “Lo que constituye delito es haber efectuado una reunión social cuando fue el propio Fernández quien instaló el DNU. Hay un fiscal que está tomando medidas para avanzar con la investigación penal. Toda la ciudadanía estaba encerrada, mientras que Fernández festejaba su cumpleaños con personas que nada tenían que ver con su núcleo familiar. Nos han tomado el pelo a todos los argentinos”. Relató que la causa se acrecenta cada vez más para Fernández, y que su vice presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tomó distancia de manera pública de las acciones de Alberto a través de un tuit, marcando una vez más la distancia que existe entre ambos mandatarios.