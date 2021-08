“No escuché a ningún candidato propuestas para luchar contra la corrupción”

El Dr. Eiben se encuentra actualmente en pleno desarrollo de la campaña electoral y presentación de propuesta, pues ha sido elegido como precandidato a Diputado Nacional por el Partido Demócrata. Hoy estuvo en la ciudad de Córdoba, donde visitó varios medios y expuso cuáles son las ideas que buscan concretar desde su partido. “No es muy satisfactorio hacer este trabajo por la falta de propuesta de los distintos partidos. Esto provoca una gran apatía ciudadana para el evento electoral, tan cara para todos los argentinos. La gente va perdiendo la mística y el interés de participar. Si tomásemos conciencia de la significación que tiene el sistema democrático, habría más personas dispuestas a participar en la lucha política a este sistema que ha sido cooptado por dirigentes que pretenden la perpetuación del poder”, expresó el abogado.

Continuando con el análisis del panorama político, el Dr. Eiben dijo: “Tenemos las mismas caras desde 1983 hasta hoy. No se comprende el mensaje que quieren difundir ni qué pretenden al momento de ver la publicidad. Ninguno de los candidatos se le escuchó propuestas de cómo van luchar contra la corrupción política ni cuál va a ser alguno de sus proyectos para mejorarle la vida a la gente. Nosotros desde nuestro partido nos sometemos a los hechos. Podemos estar de acuerdo o no, para eso existe el voto, pero nuestro discurso se somete al juicio y valor de la ciudadanía y no se discute sobre el pasado”.

El precandidato a diputado apeló a la población e instó a los votantes a tomar el próximo acto de sufragio con responsabilidad. Señaló que la apatía y el voto en blanco sólo favorecen a aquellos que ya están en el poder, y que sólo un ausentismo masivo logrará que los candidatos y gobernantes “se laven la cara y comiencen a trabajar en propuestas para la gente”.