En su recorrido por Córdoba, María Becerra compró en una tienda de regionales de Villa Los Aromos

Durante el pasado fin de semana, María Becerra eligió la provincia de Córdoba para recorrer y descansar junto a su novio: J Rei, después de haber hecho historia con sus dos shows en el estadio de River Plate. La pareja decidió alquilar un motor home y disfrutar de unos días de naturaleza, con vista a las sierras cordobesas.

En medio de su estadía, la cantante aprovechó para bañarse en el río y adoptar un perro al que llamaron Turbo. Pero lo que más llamó la atención de todos fue en la noche del domingo, cuando los artistas pasaron por un local de Villa Los Aromos y se llevaron algunos regalos. La pareja estaba en busca recuerdos de las sierras de Córdoba y en el comercio encontraron lo que querían.

¿Qué compraron? De acuerdo a lo que se comentó, se llevaron dos mates imperiales con bombillas, un porta mate “de los que van en el auto” y materas. Además, cuchillos que pidieron que sean envueltos para regalo y artículos de decoración.

La visita de los intérpretes fue cerca de las 20 horas por el comercio de la localidad vecina. “Estaban mi mamá y mi papá empezando a cerrar y primero no los reconocieron”, dijo el emprendedor en diálogo con El Doce.

A los minutos llegó él, les pasó al lado y tampoco los identificó, confesó. “Cuando entré mi mamá me dijo que le parecía que era una cantante pero no se acordaba el nombre”, relató y siguió: “Me fijé yo y no podía reconocerla porque estaba bastante camuflada”.

Después, María Becerra se giró y pudo descubrir de quién se trataba. “¡No lo podía creer!”, expresó el joven que tiene un emprendimiento de mates llamado Buen Mate en el local de regionales.

“Lo que atiné fue a saludarla a ella y a él”, comentó y agregó: “No los quería molestar mucho, lo que sí les pedí una foto cuando terminaran de ver todo lo del local”. “Yo estaba muy contento, re contento”, se sinceró.

“Estuvieron como una hora, estaban tranquilos porque ya no había nadie y no los molestamos”, concluyó el joven.