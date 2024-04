Faltazo con aroma a pasado: El “libero” que dejó la silla vacía

En el día de ayer el bloque de concejales de Hacemos Unidos por Córdoba (oficialismo) y el Viceintendente Jorge de Napoli fueron a la Unicameral a visitar al Presidente Provisorio Facundo Torres. La ausencia del Concejal Duilio Silva, fue no solo significativa sino que esperable.

Además, trajo a la memoria de muchos el 2015 cuando no hubo chance de que cerrara un acuerdo con el por entonces candidato a la Intendencia de Alta Gracia por el oficialismo provincial, Facundo Torres, decidiendo ir con lista propia por el Movimiento de Unidad Popular. Torres ganó la elección por el 41%, y Silva quedó séptimo con el 2,5%, por debajo de Martín Ávila del PRO. Desde ese año, Silva y Torres Facundo no volvieron a hablar.

Componedor del vínculo entre Silva y el oficialismo municipal fue Marcos Torres cuando en 2018, cuando aún era Secretario de Gobierno, lo fue a buscar para llevarlo de candidato a Concejal en su lista. “Mi acuerdo es con Marcos”, se le escuchó decir más de una vez a Silva, quien ocupó la banca desde el 2019 al 2022 para luego ser Director de Desarrollo de Marcos Torres.

Aún así, la imagen con esa silla vacía despertó ciertos comentarios: “No se puede ser torrista y prescindir del visto bueno de Facundo”, esbozan en el Peronismo aquellos a los que no le cayó bien que Silva no se hiciera presente ayer en la Capital, mientras que para otros la buena relación con Marcos Torres sería una prueba más que suficiente y “Duilio no tiene la culpa que Facundo no le guste alguien con carácter que se niegue a besarle el anillo, como él prefiere que hagan sus dirigentes”.

A nivel provincial, Duilio Silva forma parte de la agrupación delasotista “La Militante”: El espacio es presidido por la ex Diputada Nacional, y ex pareja del fallecido De la Sota, Adriana Nazario quien por estos días tensiona con el Gobernador Llaryora esquivando la posibilidad de unidad del PJ para las elecciones municipales de Río Cuarto. También es referente de la agrupación Edgar Bruno de Canals.