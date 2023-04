Fede Golato «se puso la camiseta» en la campaña de Go7

Hace muy pocas semana la Federación Cordobesa de Handball presentó en nuestra ciudad la nueva camiseta que las distintas selecciones utilizarán en los distintos torneos argentinos durante este 2023.

Una de las caras elegidas por Go7, la marca que vestirá a los seleccionados cordobeses, fue Federico Golato, jugador de LH y entrenador de LH femenina e integrantes en varias oportunidades de los distintos seleccionados de la provincia como jugador y como técnico también.

“Cuando me hablaron invitándome para la iniciativa, ni lo dudé. Me sentí realmente agradecido por el hecho de que me tuvieran en cuenta; para mí desde niño representar a Córdoba, siempre fue un privilegio, así lo vivo y siento”. Le contaba Federico a RESUMEN.

“He pasado tantos años jugando que si una persona o un grupo de personas confían en tu imagen para algo así, me hace sentir muy feliz y tranquilo de saber que algo he hecho bien dentro del 40×20 para que suceda esto”. Agregaba el jugador y entrenador

Por ultimo destacada de forma graciosa. “Mientras hacíamos algunas tomas me dijeron que no tenga vergüenza, a lo que les conteste vergüenza nunca, no soy modelo pero ustedes pidan que yo hago, jajaja soy bastante caradura. Ahora les di más motivos a mis familiares y amigos para que me tomen de broma”.

Hay que destacar que esta marca además en este caso vestir a la selecciones de Córdoba, es la indumentaria que utilizan muchos clubes de handball a lo largo y a lo ancho del país, como el equipo municipal de handball, además de vestir a la Selección Argentina.