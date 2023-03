Federico Bengolea: «Vamos a subastar motos en unos 45 días»

Federico Bengolea, Secretario General, de Ambiente y Transporte de la Municipalidad de Alta Gracia, establecido en su puesto -tras los trascendidos que circularon ayer sobre su renuncia- dialogó con el equipo del programa radial «Todo Pasa» de FM 88.9.

Sobre su supuesta renuncia, afirmó: «Estoy firme en mi lugar. El intendente no me ha manifestado lo contrario, de hecho justamente ayer cuando circulaba esta versión estábamos en Córdoba Capital, en una reunión con el Ministerio de Seguridad. En este año va a haber muchas operaciones así, ya estoy acostumbrado. Los funcionarios estamos e¿pensando en la Alta Gracia que se viene no en estas cosas».

Con respecto a una de las áreas que le toca, la Seguridad Ciudadana, dijo: «Llevamos adelante un plan preventivo. Sabemos que hay muchos hechos delictivos, estamos en contacto permanente con la policía, siempre trabajamos de la mano de la policía. Ayer participé junto al intendente Marcos Torres de una reunión con representantes del Ministerio de Seguridad». Sobre los nuevos móviles que recibirá la entidad, aclaró que están esperando que determine el ministerio el día de entrega, que sino es esta semana, será la otra. «Tenemos 6 vehículos en perfectas condiciones, vamos a incrementar la cantidad de personas que estarán en los mismos. Además trabajamos en conjunto con la policía, lo hacemos en los operativos de motos, en la noche también. Contamos con el centro de monitoreo y ahora avanzaremos con las alarmas comunitarias».

En relación a la gran cantidad de motos que se encuentran en el corralón municipal -ubicado en la Terminal de Ómnibus-, adelantó a este medio que la semana pasada, en un viaje a Buenos Aires junto al intendente Marcos Torres, visitaron el Registro Nacional para entregar 200 expedientes de motovehículos. Se solicitó «que se bloquee o se dé de baja y se manda a subasta para que no la puedan reclamar». «El depósito del corralón municipal está lleno. Queremos sacar en subasta en 45 días, entre 100 y 150 motos: desde lo ambiental es bueno, desde las arcas municipales también. Hay que ponerlas en subasta para que la gente pueda acceder, es más barato que comprar una 0 KM. Hay motos que hace 7 años que están paradas, se arranca con una base hasta que se vende» agregó.

Sobre las políticas ambientales que vienen desarrollando desde la cartera, contó: «Los festivales son una vidriera, tienen mucha convocatoria, sobre todo tras la pandemia, han explotado. El caudal de gente es exponencial. ´Peperina´ será uno de los más convocantes. Implementamos los vasos ecosustentables, tenemos un grupo ingenieros de Córdoba, que vendrán el viernes 7 y arreglan pequeños electrodomésticos, una murga que enseña a hacer instrumentos con elementos reciclados…Cuatro puntos verdes, más la gente de ReUsar trabajando con nosotros».

Respecto a la seguridad, el funcionario detalló que se ha armado una mesa operativa preventiva para Peperina tras los hechos delictivos que ocurrieron en Mionca. Sobre los accidentes fatales que han ocurrido en los últimos días dentro de la ciudad, manifestó: «Voy a decir una frase trillada, pero la seguridad vial se construye entre todos, muchos estamos preocupados por el tema. Desde la educación, los docentes en todos los ciclos están haciendo muy buen trabajo. En el Parque Infantil dispondremos nueva cartelería y haremos una actividad con las salitas de 5 de los jardines. Dispondremos lomadas y reductores de velocidad en ciertas arterias, pero hay que bajar la velocidad». En particular sobre calle Agustín Aguirre -donde hace diez días hubo un accidente fatal- expresó: «Hacemos controles de motovehículos. A veces hay problemas con el estacionamiento, que llegan a la ochava y no permiten la visibilidad en la esquina. Instalaremos reductores de velocidad como lo hicimos en calle San Juan Bosco».

Hablando sobre el área de transporte, Bengolea relató que se entregarán diez chapas de taxis y diez de remises. En relación al estado de los vehículos y la ordenanza que estipula que no deben tener más de diez años las unidades, declaró que se les dio una prórroga durante la pandemia que seguramente finaliza en poco tiempo.

Se proyecta una tarjeta de cobro común para todos los urbanos de la ciudad -como una «Sube»- y se instalarán GPS, cámaras internas y externas para la seguridad vial y de los choferes. Con respecto a la falta de frecuencias -reclamo constante de los usuarios- tras la pandemia, el secretario aseguró: «El transporte está en terapia intensiva a nivel nacional, los costos han subido mucho. El diagnóstico lo tendremos cuando tengamos las cámaras y observemos la cantidad de personas que suben».

Sobre el retraso en la entrega de tarjetas del Boleto Educativo Gratuito (BEG), aseveró que se habló con la empresa encargada de los plásticos y que en estos días se volverá a proveer a las empresas de transporte con las mismas.